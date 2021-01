Nella casa del Grande Fratello Vip dopo la puntata andata in onda ieri, lunedì 18 gennaio, si parla ancora di quanto è accaduto tra Pierpaolo Pretelli e suo fratello Giulio. I due hanno avuto un duro confronto durante la serata, riducendo il ragazzo alle lacrime. Il modello lucano, intanto, ripensa al comportamento dei suoi familiari e insieme a lui c'è Andrea Zelletta, pronto a supportarlo.

Pierpaolo Pretelli deluso dal fratello

Tra le scene più forti andate in onda nella puntata del reality show di Canale 5, c'è senza dubbio lo scontro tra i due fratelli Pretelli, dove Giulio ha cercato di difendere la sua posizione, addossando le colpe ai giornalisti che lo hanno intervistato e che avrebbero riportato dichiarazioni non vere. Il gieffino, però, ha più volte ripetuto che sia il fratello che la sua famiglia lo hanno deluso perché hanno infranto la sua esplicita richiesta di non farsi intervistare. Ed è proprio analizzando ciò che accade fuori le mura di Cinecittà che Zelletta prova a confortare il suo amico:

Non abbiamo minimamente la percezione di quello che c'è fuori, bisogna anche saper misurare le parole, magari tuo fratello è una persona inesperta da questo punto di vista e quindi si fanno condizionare da cose, non puoi capire quanti insulti vedono, fa parte del gioco. Non è bello, lo sappiamo che non è bello, non è bello mettere in mezzo persone che non c'entrano, attaccarli con insulti da persone sconosciute e tu ti chiedi perché tanta cattiveria? Ma noi sappiamo come i nostri genitori subiscono queste robe qua, la prendono sul personale e non riescono a capire che nel mondo della televisione non è tutto rose e fiore, cioè anche i migliori conduttori in Italia che sono amatissimi dal pubblico hanno haters che gli mandano messaggi di cattivo gusto. I nostri genitori non sono abituati a questo. I nostri si sentono fragili, vulnerabili.

Andrea Zelletta conforta l'amico

Dopo aver affrontato il discorso di quello che c'è al di fuori del reality, dove i personaggi noti attirano spesso insulti e critiche, Andrea Zelletta cerca di confortare Pierpaolo sulla bonarietà del gesto compiuto dal fratello, sottolineando come il suo primo intento fosse quello di difenderlo e non di affossarlo (Qui, video completo):