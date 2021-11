GFVip, Alex Belli in lacrime dopo la rissa con Aldo Montano pensa di lasciare la casa Sembra ormai chiaro che la lite sorta tra Alex Belli e Aldo Montano sia tesa a creare una spaccatura tra i concorrenti, pronti a dividersi in due fazioni. Belli porterà dalla sua immancabilmente Soleil, alla quale non ha nessuna intenzione di rinunciare, ma è Montano al momento a ricevere maggior supporto. Il campione olimpico ha persino ricevuto un messaggio da fuori le mura della casa in suo sostegno, mentre Belli si è lasciato andare ad un crollo emotivo: “Come faccio a svegliarmi e prendere uno schiaffone da un amico?”.

A cura di Giulia Turco

Alex Belli ha avuto un crollo nella casa del Grande Fratello Vip, dopo il duro scontro con Aldo Montano andato in scena nelle ultime ore. Dopo le ripetute provocazioni dell'attore che invitava il campione olimpico ad esporsi di più, Aldo Montano ha reagito male arrivando alle mani fino a sfiorare la rissa. In serata Belli si è parecchio risentito del suo gesto e, in lacrime, si è detto intenzionato a valutare seriamente l'ipotesi di lasciare il gioco perché troppo deluso dall'amico. Nel frattempo, sono emersi anche i dubbi nei confronti della moglie Delia, che ha manifestato fastidio e gelosia nei confronti del suo rapporto con Soleil.

Lo sfogo di Alex Belli dopo la quasi rissa con Montano

"Lui non può venire a darmi un ceffone mentre sono seduto", si è lamentato Alex Belli in un momento di sfogo con Miriana Trevisan. "Miri, te lo dico, ha fatto una sfida fisica e queste cose le conosco molto bene. Siamo su due campi diversi, io uso la voce e le parole, lui no. Ha usato la fisicità e a me non piace", ha detto in preda ad un momento di sconforto. Poi ha continuato con Manuel Bortuzzo: "Come faccio io a svegliarmi e prendere uno schiaffone da parte di un amico? Capisci che questa cosa non è facile. Internamente sto male anche io ragazzi", ha spiegato. "Non è che penso ‘chi se ne frega’. Mi dicono dell’attore, ma ho dei sentimenti e non sto facendo una sceneggiatura”.

La casa pronta a dividersi in due schieramenti

Nel pomeriggio Aldo Montano ha ricevuto un messaggio da fuori le mura della casa. Una fan ha gridato al megafono parole di sostegno nei confronti del campione olimpico: "Aldo siamo tutti con te, sei grande!". Sembra ormai chiaro che la lite sorta tra Alex Belli e Aldo Montano sia tesa a creare una spaccatura tra i concorrenti, pronti a dividersi in due fazioni. Belli porterà dalla sua immancabilmente Soleil, alla quale non ha nessuna intenzione di rinunciare nonostante il timore per il rapporto con Delia, oltre a Davide Silvestri e non solo. Dall'altra, è già evidente chi sono i concorrenti che sostengono Montano, come Manuel Bortuzzo che con lo sportivo condivide i valori, e Miriana Trevisan che ha attaccato duramente Belli per il suo atteggiamento.