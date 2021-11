Alex Belli non rinuncia a Soleil Sorge per la moglie Delia: “Potrei innamorarmi del tuo cervello” Nonostante Delia Duran si sia detta ferita per l’amicizia troppo intima tra Alex Belli e Soleil Sorge, l’attore e concorrente del Grande Fratello Vip ha chiarito di non avere intenzione di rinunciare alla gieffina. Al contrario, ha spiegato che potrebbe innamorarsi del suo cervello, perché la trova una donna estremamente interessante.

Nel corso della diretta del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 1 novembre, Alex Belli ha appreso che la moglie Delia Duran è rimasta ferita dalla sua eccessiva vicinanza a Soleil Sorge. Il concorrente ed ex attore della soap CentoVetrine non ha nascosto che se non fosse impegnato, probabilmente nascerebbe qualcosa con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Dopo la puntata, ha ribadito che non cambierà il suo comportamento per amore di Delia.

La reazione di Alex Belli alle parole di Delia Duran

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, in cui Alex Belli ha appreso la reazione della moglie alla sua amicizia con Soleil Sorge, l'uomo ha chiarito che se non si comportasse così con la gieffina, sarebbe falso e tradirebbe se stesso:

"Nella prima parte del messaggio che mi ha mandato Delia, riconosco quello che ci siamo detti. Ma ci siamo anche detti che se io devo venire dentro una situazione come questa, io non posso non essere amico con te, non posso non avere un rapporto con lei. Con un uomo sì e con una donna no? Anche perché dormiamo, viviamo, mangiamo, ridiamo insieme e sarei condizionato, non sarei io. Non sarei io ragazzi".

Alex non limiterà il rapporto con Soleil per amore di Delia

Davanti a Jo Squillo e alla stessa Soleil Sorge, Alex Belli ha chiarito che non cambierà comportamento perché Delia si sente ferita. Ha anche rimarcato che se dovesse innamorarsi di Soleil, sarebbe per il suo cervello più che per il suo fisico:

