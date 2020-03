Scontro acceso nella casa del Grande Fratello Vip tra Licia Nunez e Antonella Elia. L'attrice si rivolge alla coinquilina con toni piuttosto infuocati, senza esitare nell'apostrofarla in malo modo. Il tutto però, è partito da un chiarimento con Adriana Volpe che, in maniera inconsapevole, aveva contribuito al malessere della concorrente del reality.

Lo sfogo di Licia Nunez con Adriana Volpe

Il fatto che Licia Nunez avesse mostrato qualche cenno di cedimento e malcontento era evidente già nei giorni precedenti alla puntata del Grande Fratello quando, confidandosi con Fernanda Lessa, aveva espresso il suo disappunto per il modo in cui era stata trattata in primis da Antonella Elia dopo la scorsa puntata. Altro avvenimento che però l'ha rabbuiata ha come protagoniste Adriana Volpe e Paola Di Benedetto che in un momento goliardico si sono trovate ad imitare la loro compagna d'avventura al momento del risveglio, ma qualcosa ha scatenato una reazione inaspettata della Nunez che ha pianto a dirotto nel confessionale, chiamata a parlare di quanto è accaduto rivela che già dalla scorsa settimana il ricordo di aver perso suo figlio, dopo il racconto fatto dalla Volpe, aveva iniziato a tormentarla:

Ad Adriana vorrei solo dire: tu parli degli effetti delle parole e io mi riferisco proprio a questo. Il mio sentire conta qualcosa o no? Non è l'episodio dell'altro giorno: io arrivo da una settimana difficile. Sono rimasta destabilizzata da un racconto di Adriana. Nel 2003 ho perso un figlio e un suo racconto mi ha riportato a quel ricordo tanto che ho consultato lo psicologo. Poi mi sono sentita ferita, derisa.

Licia Nunez litiga con Antonella Elia

Adriana Volpe cerca di scusarsi per quello che è accaduto, rimarcando il fatto che non fosse sua intenzione offenderla. Motivo per cui Licia Nunez si è sentita ferita è stato anche perché in quella mattinata scherzosa era presente anche Antonella Elia, con la quale non parlava da giorni. Quest'ultima chiamata a commentare la questione dichiara: "Io penso che Licia abbia organizzato fin dall'inizio tutto a tavolino, perché non puoi raccontare una cosa così intima, quale donna non ha perso un figlio Alfonso? E io non sto qui a raccontare le mie cose". L'ira si fa lampante negli occhi di Licia Nunez che non esita a ricoprire la showgirl di frasi taglienti: "Ma come ti permetti? Ma cosa stai dicendo? Vergognati! Sei riluttante! Mi fai pena". Nella foga l'attrice non si è resa conto di aver sbagliato termine, invece di "ributtante" ha inveito con "riluttante", parola contestatale dalla Elia che, però, ha azzardato addirittura non esistesse.