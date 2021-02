Stefania Orlando è tra i grandi protagonisti nella puntata numero 38 del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 8 febbraio. Per lei, tra i concorrenti più amati in assoluto di questa edizione, è arrivata una sorpresa, dopo circa tre mesi senza visite per lei: nella Casa ha avuto la possibilità di incontrare suo padre: Pietro Romano Orlando.

L'incontro di Stefania Orlando con il padre

Stefania Orlando si è trovata a parlare più volte del suo rapporto padre Pietro. Un uomo severo, tutto d'un pezzo che per anni ha esercitato la professione di avvocato e professore universitario prima a Perugia e poi a Roma. La showgirl ha raccontato ad Alfonso Signorini di essere molto orgogliosa di lui: "Adoro il modo in cui mi ha cresciuto, io sono molto orgogliosa di mio padre, è un uomo che si è fatto da solo e mi ha fatto diventare la donna che sono. Negli ultimi anni siamo diventati una famiglia molto unita, ci vediamo spessissimo". La conduttrice, poi, entrata nel Cucurio ha finalmente incontrato il padre che l'ha accolta con un bellissimo discorso:

Ciao bambina adorata, tu sei molto simile a me. Come prima cosa io sto benissimo, mamma sta benissimo. Noi siamo molto soddisfatti di tutto l'iter che stai facendo dentro la casa, dimostri una grande maturità, ed è quanto hai appreso in tanti anni di carriera e di professionalità. Ho sempre ritenuto che fosse un orpello dire ti voglio bene: io sono come una colonna, e per me dire ti voglio bene era un fregio corinzio, ma sono sensibile ai cambi generazionali, e quindi ti voglio molto molto bene, ho pensato che dire ti voglio bene fosse una forma, non una sostanza. Hai trasmesso con i tuoi discorsi tanta umanità, i valori sono quelli che contano. Ho sempre voluto bene a te, a tutti, ma non l'ho saputo dimostrare.

Stefania Orlando grande protagonista del GF Vip 5

Come tutti, Stefania è molto provata dai cinque mesi di permanenza nella Casa e dai prolungamenti che hanno portato la produzione a procrastinare la finale del reality da dicembre all'8 febbraio e poi ancora al 1 marzo. In questa lunga "prigionia", il lutto di Dayane Mello che ha perso il fratello Lucas non ha certo giovato all'umore del gruppo. Da parte sua, Stefania ha dovuto affrontare un momento molto difficile quando sono uscite alcune dichiarazioni non lusinghiere da parte dell'ex marito Andrea Roncato, cui lei ha reagito con estrema delicatezza, senza mai sfruttare gli aspetti più delicati del suo passato e della sua vita personale per visibilità mediatica. Probabilmente anche per questo si è imposta come uno dei volti prediletti di questo GF Vip 5, con un enorme sostegno sui social.

L'amicizia con Tommaso Zorzi

Nella Casa, Stefania ha costruito un rapporto fortissimo con Tommaso Zorzi, con cui è nata una profonda amicizia, con un affetto materno da parte della Orlando. Sempre complici, divisi da rari scontri che si sono sempre risolti in breve tempo, i due insieme sono una delle sorprese dell'edizione. Protagonisti dal rimo giorno, hanno persino minacciato di lasciare insieme il Gf Vip l'8 febbraio: era però tutto uno scherzo.