GF Vip, Manuel invita Soleil in camera e Franco Bortuzzo lancia un frecciatina a Lulù Dopo aver visto un video in cui Manuel Bortuzzo invita Soleil Sorge a vedere la sua camera da letto, Franco Bortuzzo, padre del nuotatore, ha lanciato via social una frecciatina a Lulù Selassié, che fin dall’inizio ha cercato insistentemente di conquistare il suo cuore.

A cura di Elisabetta Murina

Una storia condivisa su Instagram da Franco Bortuzzo, padre di Manuel Bortuzzo nella casa del Grande Fratello Vip, non è passata inosservata sui social. Dopo aver visto un video in cui il figlio invita Soleil Sorge a vedere la sua camera da letto, Franco ha lanciato una frecciatina a Lulù Selassié, che fin dall'inizio ha cercato insistentemente di conquistare il cuore del nuotatore e che negli ultimi giorni gli ha scritto una lettera per provare a riconquistarlo.

L'invito di Manuel a Soleil

Nella casa del Grande Fratello Vip, Manuel e Soleil scherzano sul fatto che la gieffina non abbia mai visto la camera privata del suo coinquilino. "Lo sai che io ancora non sono stata nella tua camera?", dice l'influencer. Il nuotatore a quel punto la invita ("Vuoi venire?") e lei prontamente gli rivolge una proposta scherzosa ("Facciamo una cenetta romantica?"), ricevendo una risposta più che positiva da parte del compagno ("Certo").

La battuta condivisa da Franco Bortuzzo

Dopo aver visto il video della conversazione tra Manuel e Soleil, Franco Bortuzzo ha condiviso sul suo profilo social una frecciatina indirizzata a Lulù, già pubblicata su Instagram da un'altra pagina. La frase in questione recita: "Immagini la faccia di Lulù se le mostrano questa clip". Una parte degli utenti ha interpretato ironicamente le parole, sdrammatizzando il contesto e ridendoci sopra. Un'altra parte, invece, ha giudicato la battuta (e di conseguenza la decisione del padre del nuotatore di ricondividerla) come un'uscita di cattivo gusto, ritenendola esagerata.

Cosa pensa Franco Bortuzzo di Lulù Selassié

Fin dall'inizio del reality, Franco Bortuzzo non ha nascosto il suo pensiero sulla principessa Selassié, dicendo che non rientra nei canoni estetici di suoi figlio. Qualche mese più tardi, sembra che le sue parole siano state ascoltate. Il nuotatore, infatti, ha più e più volte allontanato Lulù, ritenendo il suo comportamento troppo appiccicoso e dicendole che il problema era lui e il suo stato d'animo durante la loro conoscenza. Ma la ragazza non sembra decisa a mollare il colpo. Negli ultimi giorni, infatti, ha scritto una lettera d'amore al coinquilino, con l'intenzione di provare il tutto per tutto per recuperare il rapporto con il "suo" Manuel. Lui, però, sembra non volerne sapere più nulla.