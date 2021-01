Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati al centro di una lunga lite al Grande Fratello Vip. I due sono protagonisti dell'unica storia d'amore nata in questa edizione, che per la prima volta sembra scricchiolare. Giulia è molto provata dalle discussioni con Tommaso Zorzi in seguito al mancato sostegno all'amico nel corso della puntata di lunedì. La Salemi si sente giudicata e incompresa dal resto della Casa e si è mostrata delusa da Pierpaolo, che non l'avrebbe sostenuta fino in fondo. Lui ci è rimasto male:

Non penso di averti messo in una situazione scomoda. In quella situazione scomoda ci sono anche io, da prima. Io mi faccio scivolare le cose addosso, vedila come un pregio. Il mio supporto ce l'hai in ogni istante, siamo attaccati come due cozze. Non addossarmi situazioni, ho già tanti pesi addosso. Se mi dici che non ti proteggo, mi deludi tanto.

La pace e il nuovo scontro tra Giulia e Pierpaolo

"Io ti difendo, e voglio essere difesa da te a spada tratta. Non metto in dubbio che tu voglia proteggermi, ma io lo faccio in modo verace. Questi sono i momenti in cui ho bisogno di te", ha replicato Giulia. I due si sono chiariti poco dopo, con un abbraccio che ha sciolto le tensioni. A poche ore di distanza, però, è scoppiata una nuova discussione e Pretelli è esploso ancora.

Se mi devi rinfacciare quello che hai fatto per me, la prossima volta nominami, perché non me la prendo. Secondo te a me ha fatto piacere l'aereo contro di me o quello che hanno detto mia madre e mio fratello? Ho preso le distanze da loro, ho detto a mio fratello di chiederti scusa davanti a tutta Italia.

"Anche tu sei impulsivo e permaloso, non sei perfetto. Sei irascibile", lo ha incalzato Giulia, al che Pretelli ha replicato: "Però ho sempre modi carini, non ho mai usato modi sbagliati con te, anche quando c'era da averne".

Pierpaolo in lizza per il posto da finalista

Nella puntata in onda stasera, 29 gennaio, Pierpaolo è al televoto per il posto come secondo finalista. Il pubblico è stato chiamato a scegliere tra lui e Andrea Zelletta: il preferito sarà immune alle prossime nomination e si aggiudicherà un posto assicurato per la finale del Gf Vip in onda lunedì 1 marzo (qui l'esito del nostro sondaggio).