Nella 35esima puntata del Grande Fratello Vip in onda venerdì 29 gennaio sarà proclamato il secondo finalista dell'edizione. Il pubblico è stato chiamato a scegliere al televoto tra Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. In attesa di conoscere il verdetto ufficiale, ecco l'esito del sondaggio di Fanpage.it.

Le percentuali di voto

Con uno schiacciante 62% dei voti i nostri lettori hanno dimostrato la loro preferenza per Andrea Zelletta. Il 38% ha invece votato per Pierpaolo Pretelli. Un tempo definito "comodino" per la sua scarsa partecipazione alle dinamiche della Casa, Zelletta si è conquistato a poco a poco le simpatie del pubblico e oggi è un concorrente molto apprezzato. Più discusso il percorso di Pierpaolo, su cui ha pesato non poco il passaggio dal controverso rapporto con Elisabetta Gregoraci alla storia d'amore con Giulia Salemi, probabilmente più genuina ma molto criticata.

Anticipazioni 35esima puntata del Grande Fratello Vip

Oltre alla proclamazione del secondo finalista (ricordiamo che Dayane Mello è già ufficialmente in finale), nella puntata di stasera assisteremo all'ingresso di Alda D'Eusanio in qualità di nuovo concorrente. Il GF Vip ha infatti deciso di giocarsi un'ultima carta, anche se manca appena un mese alla fine del reality, che si concluderà lunedì 1 marzo. Inoltre, vedremo come ospite Walter Zenga, chiamato a un confronto con il figlio Andrea, con cui i rapporti sono alquanto difficili. Entrerà nella casa anche Alba Parietti, per un faccia a faccia con Maria Teresa Ruta sull'ormai famigerata serata con Alain Delon ai tempi di Miss Italia 1991. Si attende anche un probabile scontro, con Dayane Mello e Tommaso Zorzi da una parte e Giulia Salemi dall'altra, in merito alle votazioni per il secondo finalista nel corso delle quali Giulia ha scelto di escludere l'amico Tommaso.