GF Vip, i 5 momenti imperdibili della puntata del 29 ottobre: Fico furiosa, le parole di Sonia La quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 è andata in onda venerdì 29 ottobre. La serata è stata caratterizzata dall’ennesimo chiarimento tra Manuel Bortuzzo e Lulu Hailé Selassié, dalle parole di Sonia Bruganelli sulla disabilità della figlia, dallo scontro tra Raffaella Fico e Soleil Sorge e tanto altro.

A cura di Daniela Seclì

Venerdì 28 ottobre, Canale5 ha trasmesso la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip. Tra sorprese, confronti, lacrime ed emozioni, gli spettatori hanno assistito a una puntata che ha coinvolto quasi tutti i concorrenti. Raffaella Fico è entrata nella casa e ha litigato con Soleil Sorge, Manuel Bortuzzo ha fatto chiarezza per l'ennesima volta sul suo rapporto con Lulu, poi le parole di Sonia Bruganelli sulla disabilità della figlia Silvia e le lacrime di Jo Squillo.

Manuel Bortuzzo accusato di illudere Lulù

Manuel Bortuzzo è stato accusato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe di avere illuso Lulù Hailé Selassié dandole un bacio, dopo avere fatto di tutto per allontanarla. Il giovane si è difeso spiegando che semplicemente ha sentito la sua mancanza e ha deciso di viversela, pur non volendo esporsi più di tanto su come andranno le cose tra loro fuori dalla casa.

Le lacrime di Jo Squillo per i genitori e la figlioccia Michelle

Jo Squillo, con le lacrime agli occhi, ha parlato della morte dei suoi genitori. Perderli per la cantante è stato un dolore devastane: "Per me parlare di mamma e papà è un blocco, forse perché non sono madre". Poi, con grande commozione, ha avuto modo di rivedere Michelle, la figlioccia che vive da un po' di tempo con lei. Michelle le ha detto: "Sei una mamma meravigliosa, sai andare oltre le barriere del sangue, voglio urlarlo. Sei unica, ti adoro, sai amare in modo libero. Devi mantenere i tuoi valori, sei ribelle, sei bella, sei contro le ingiustizie. Non sai essere sleale". Poi l'ha informata che purtroppo il DDL Zan è stato affossato.

Raffaella Fico contro Soleil Sorge e Sonia Bruganelli

Raffaella Fico ha avuto un confronto con Soleil Sorge. Entrata nella casa, è tornata su quel "bye bitch" che Soleil le ha detto in due occasioni e che ha reputato una grave mancanza di rispetto verso una donna che è anche madre. Quindi le ha annunciato che se la vedranno nelle sedi opportune. Soleil Sorge, allora, ha replicato: "Se dici così non conosci la legge" e anche Sonia Bruganelli si è scontrata con Raffaella: "Fai causa per una stron**ta".

Sonia Bruganelli parla della figlia: "La sua disabilità per me non è un dono"

Ainett Stephens ha parlato del figlio Cristopher, affetto da autismo. Ha spiegato che non lo cambierebbe con nessun bambino del mondo, perché per lei tutto quello che fa suo figlio è speciale. Sonia Bruganelli, allora, ha dichiarato che anche lei ha vissuto in prima persona l'esperienza di avere una figlia con disabilità e non riesce a considerarlo un dono: "Avrei voluto che mia figlia potesse correre, ora ha 19 anni, sono felice per te che con la fede sei riuscita a essere forte, ma bisogna rispettare le persone che non la vedono come un dono, per me non è un dono".

Lo scherzo di Francesca Cipriani a Giucas Casella

Francesca Cipriani ha vissuto una settimana "drammatica" per la tinta dei capelli sbagliata. Ha passato gli ultimi giorni come un'anima in pena, piagnucolando: "Sembro una pannocchia, sembro un gatto". Giucas Casella, non comprendendo fino in fondo il suo dramma, ha fatto commenti che hanno fatto saltare i nervi a Francesca. In diretta, si è vendicata tingendo i capelli dell'uomo di rosso.