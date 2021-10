Michelle, la figlioccia di Jo Squillo sorprende tutti: “Sei la mamma del mondo” Michelle, la figlioccia di Jo Squillo, si presenta con una verve incredibile, degna appunto della cantante e conduttrice: “Sei una mamma meravigliosa, una mamma del mondo e volevo urlartelo”. Sono queste le prime parole della ragazza che entra con una bandiera arcobaleno sulle spalle: “Mi manchi troppo”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un momento di forti emozioni anche per Jo Squillo nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 29 ottobre 2021. Contrariamente a quanti tutti si aspettavano, Jo Squillo ha un profondo legame con una ragazza di nome Michelle che vive con lei e che Jo considera la sua figlioccia. Quando Alfonso Signorini la invita ad andare sul tappeto rosso, Jo Squillo ha già capito. E sono lacrime.

Le parole di Michelle

Michelle, la figlioccia di Jo Squillo, si presenta con una verve incredibile, degna appunto della cantante e conduttrice: "Sei una mamma meravigliosa, una mamma del mondo e volevo urlartelo". Sono queste le prime parole della ragazza che entra con una bandiera arcobaleno sulle spalle, a riprendere i gesti plateali proprio di Jo Squillo, atti sempre a cercare di sensibilizzare e offrire spunti di riflessione. "Sei unica e libera, sai andare oltre le barriere del sangue", continua Michelle, "insegna a tutti la sorellanza come sai fare tu". Jo Squillo nel corso dell'incontro ammette e rivela: "Io ho bisogno di voi perché siete proprio la mia forza". Alfonso Signorini fa un commento sulla verve di Michelle: "Sembri proprio una piccola Jo in miniatura, hai la stessa tempra", sottolineando la sua capacità di parlare velocemente proprio come fa Jo Squillo: "Magari bevi un po' di acqua". La risposta pronta della ragazza: "Mi manca davvero troppo".

Chi è Michelle e perché Jo Squillo non ha figli

Jo Squillo vive insieme da quasi 40 anni con Gianni Muciaccia (attenzione, lettori: no, non è quel Muciaccia). La coppia non ha avuto figli, come ha dichiarato Jo Squillo: "Ho scelto di non essere madre e credo che esistano diversi modi per esserlo". Nonostante tutto, nella sua vita è arrivata Michelle, diventata ufficialmente la sua figlioccia. L'incontro è avvenuto tre anni fa.