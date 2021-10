Raffaella Fico contro Soleil Sorge: “Mi hai detto bye bitch, ci vedremo nelle sedi opportune” Scontro al Grande Fratello Vip tra Soleil Sorge e Raffaella Fico. Quest’ultima è tornata nella casa per ribadire la sua indignazione per la frase “bye bitch” che la vippona ha usato nei suoi confronti per due volte: “Verrà valutato tutto nelle sedi opportune”. Soleil non si è lasciata intimorire: “Tesoro non conosci la legge”.

A cura di Daniela Seclì

Al Grande Fratello Vip, è andato in scena lo scontro finale tra Soleil Sorge e Raffaella Fico. Quest'ultima, eliminata venerdì scorso, ha avuto modo di parlare con la concorrente nel corso della diretta del 29 ottobre. Alfonso Signorini ha mandato in onda un filmato che riassumeva tutte le liti avute dalle due nella casa, poi hanno avuto modo di confrontarsi in giardino.

Lo scontro tra Raffaella Fico e Soleil Sorge

Raffaella Fico, mentre Soleil Sorge era frizzata, ha spiegato che quel "bye bitch" l'ha ferita come donna e come madre: "Un po' di umanità in più. Al netto di quello che accade nella casa, ci sono affermazioni che non vanno fatte, che sono di pessimo gusto e feriscono la dignità di una persona. Prima di essere una concorrente, sono una donna e sono una mamma. Le cose che hai detto, mi hanno ferito. Determinate espressioni non vanno dette, vanno oltre il gioco. Bisogna sapersi trattenere per non fare del male. Io ho terminato e posso anche andare via". La replica di Soleil Sorge non si è fatta attendere:

"Ha detto sempre cose cattive nei miei confronti. Ho sbagliato a rispondere con sarcasmo. Quando sarò madre, ci sto lavorando, spero di essere un esempio migliore. Vedere una donna che si pone così verso un'altra donna e crea dinamiche…ora tutti sono più sereni e carini nei miei confronti. Il tuo pensiero è questo, il mio è un altro. Il bye bitch l'ho detto per ridere, era detto in modo giocoso. Avrò sbagliato? Magari sì se l'ha letto così".

Raffaella Fico pronta a ricorrere alle vie legali

Raffaella Fico ha spiegato che i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno "cervello e personalità", dunque non ritiene di averli influenzati: "Ho una faccia falsa? Non rispondo alle provocazioni di questa persona, continua con le offese". Quindi ha lasciato intuire di essere pronta a ricorrere alle vie legali: "Su quella frase io non posso aggiungere altro, mi fermo qui perché verrà valutato nelle sedi opportune. Non posso andare oltre su queste frasi e su queste affermazioni". Soleil non si è lasciata intimorire e ha concluso: "Tesoro non conosci la legge se pensi di potere fare una cosa del genere per un termine scherzoso e con intenzioni scherzose".