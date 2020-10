L'ottava puntata del Grande Fratello Vip si è rivelata particolarmente densa e ricca di chiarimenti. Tra le questioni che sono state affrontate c'è quella che riguarda l'interferenza di Alba Parietti nella permanenza di suo figlio, Francesco Oppini, all'interno della casa più spiata d'Italia. Il gieffino ha avuto modo di vedere cosa è accaduto in tv nelle ultime settimane e che ha visto protagonisti i suoi genitori.

Il commento di Francesco Oppini

Alfonso Signorini mostra a Francesco Oppini, chiamato nel confessionale, come al di fuori del reality i suoi genitori parlino del suo percorso all'interno della casa. Uno dei motivi per i quali il 38enne ha deciso di partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello risiede proprio nella volontà di staccarsi dall'immagine di "figlio di", che da sempre lo accompagna. Vedere cosa Franco Oppini e Alba Parietti hanno dichiarato sul suo conto in questi giorni, anche in tv, è stato un duro colpo che commenta in questi termini: "

È un discorso delicato, ricado nei fantasmi del passato, nonostante abbiano fatto di tutto per farmi vivere la loro separazione serenamente. Mio padre ha un carattere silenzioso, in sordina, mia madre è un vulcano lei vuole prendere le difese un po' di tutti perché ha un cuore molto grande. Io non ho paura di mia madre, ma il tweet della settimana scorsa è quello che mi ha turbato di più, perché ho paura possa ritorcersi contro di lei. Io sono l'unica persona che gli è rimasta, ci sono solo io, sono figlio unico, capirò sempre nonostante gli errori perché mia madre fa così. Direi di abbassare le armi, anche se non sono mai state alzate, così non mi stanno aiutando.

Alba Parietti cerca di proteggere il figlio

Un discorso molto schietto, sincero e lineare, con il quale il gieffino vuole sottolineare come nonostante comprenda l'intento dei genitori, che hanno voluto difendere la sua immagine: il padre incitando la sua ex moglie a non sovrastarlo con la sua popolarità e lei, invece, cercando di tutelare il suo atteggiamento che poteva essere frainteso all'interno della casa, ritiene sia arrivato il momento che anche questi commenti vengano diradati. Alba Parietti, infatti, aveva cercato di mettere in guardia suo figlio su quanto stesse accadendo alle sue spalle, proprio tra le mura di Cinecittà, cercando in tutti i modi di tutelare il suo rapporto con la fidanzata Cristina, in seguito al rapporto con Dayane Mello. Un'ingerenza che, come ha anche dichiarato in trasmissione, ha turbato molto Oppini, tanto che prima di entrare in confessionale subodorando si trattasse della madre ha dichiarato scherzando: "Cos'è un altro tweet, toglietele il telefono".