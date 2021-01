Come spesso accade dopo la puntata del lunedì del Grande Fratello Vip, i concorrenti si trovano a parlare e commentare le strategie di gioco emerse durante la serata che si è conclusa in maniera completamente inaspettata con ben nove gieffini in nomination, come mai era accaduto prima. Chi non si è risparmiata nel dire la sua, chiacchierando con Samantha De Grenet, Maria Teresa Ruta e Carlotta dell'Isola è stata Dayane Mello che ha ritenuto immaturo il comportamento di alcuni compagni d'avventura, come ad esempio Tommaso Zorzi.

Le strategie al Grande Fratello secondo Dayane

Dopo mesi all'interno della casa più spiata d'Italia, sembrerebbe quasi naturale che si sia venuto a creare tra gli inquilini un rapporto eterogeneo, che si distingue a seconda del feeling che si è creato tra loro. Eppure, la modella brasiliana sembra essere completamente avulsa da queste dinamiche precisando che se agli inizi il suo atteggiamento era influenzato dalla presenza di gruppetti all'interno della Casa, è già da tempo, ormai che non vuole farsi influenzare da nessuno (Qui, video completo):

Prima c'erano gruppetti, anche con Tommaso la nostra amicizia andava alla grande, poi lui ha deciso che voleva stare con Francesco e allora io ho visto i suoi 25 anni, non è stato maturo. Se non faceva questa cosa la nostra amicizia continuava. A me non frega niente di fare i gruppetti, io mi sono dissociata da tutti, me ne sono andata in lavatrice, ho iniziato a fare il mio percorso da sola, anche con dolore ma dovevo essere sicura di quello che stavo facendo. […] Basta fare due, tre calcoli e capisci che cosa succedere, io ho capito che se anche facevi parte di una stanza non ci hanno mai salvata, loro pensano per loro e allora io penso per me.

Gli scontri di Dayane nella casa

Dayane è stata la più votata nella puntata di ieri, anche perché in queste ultime settimane il suo comportamento non è stato particolarmente gradito dagli altri concorrenti. Con Stefania Orlando e Giulia Salemi, infatti, si sono consumate delle liti piuttosto accese che riguardavano in un caso le nomination, nell'altro come l'influencer stesse vivendo la storia con Pretelli all'interno della casa.