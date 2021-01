Nella puntata di lunedì 4 gennaio 2020, i gieffini come al solito devono fare i conti con le nomination. Come al solito si tratterà di esprimere un voto in maniera palese o nascosta. I gieffini che rischiano l'eliminazione nella puntata di lunedì prossimo sono: Giulia Salemi, Samantha De Grenet, Dayane Mello, Andrea Zenga, Tommaso Zorzi, Mario Ermito, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando.

Le nomination dei gieffini

Stefania Orlando inizia le nomination in confessionale, nominando Dayane Mello: "Per me lei ha fatto un colpo basso". Andrea Zelletta, anche lui in nomination segreta, nomina Dayane perché i due hanno avuto più di qualche screzio in settimana, a seguire in confessionale arriva anche Maria Teresa Ruta facendo il nome di Dayane, puntando il dito contro quello che ha fatto ai danni di Zelletta. La prossima nomination è quella di Carlotta Dell'Isola che ha nominato Maria Teresa Ruta.

Samantha De Grenet è la prima a dover fare le nomination palesi e dopo vari discorsi sceglie Giulia Salemi. Pierpaolo Pretelli, anche lui, nelle nomination palesi ha fatto il nome di Dayane Mello invitandola a seguire il suo percorso e non quello degli altri. Con Rosalinda Cannavò, invece, si torna nel confessionale dove l'attrice nomina Andrea Zenga perché è una persona con cui ha passato poco tempo. Anche Dayane Mello fa le sue nomination nascoste e manda al televoto Stefania Orlando. È il turno di Tommaso Zorzi che nomina Mario Ermito con una motivazione ben precisa: "È insopportabile". Cecilia Caprotti ha fatto invece il nome di Mario Ermito. Mario Ermito, con nomination palese fa il nome Tommaso Zorzi. Andrea Zenga fa il nome di Rosalinda per la stessa motivazione che poco prima ha dato lei nel nominarlo, Giulia Salemi ricambia il favore alla showgirl.

Il televoto si concluderà nella puntata di lunedì 11 gennaio, quando uno dei nove nominati di questa puntata dovrà lasciare per sempre la casa del Grande Fratello Vip. Come al solito il televoto risponde alla domanda "Chi vuoi salvare?".