Tra Giulia Salemi e Dayane Mello la tensione dei giorni scorsi è riemersa totalmente anche in puntata durante la quale le due gieffine non hanno esitato a punzecchiarsi a vicenda. In realtà il comportamento della modella brasiliana è stato fastidioso per molti concorrenti, tra gli altri Stefania Orlando che si è scagliata contro di lei, ma anche Selvaggia Roma dallo studio di Cinecittà ha voluto dire la sua.

Lo scontro con Giulia Salemi

Tanti i confessionali in cui Dayane Mello ha criticato l'atteggiamento di Giulia Salemi, parlando soprattutto del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli, definendola una bambina, dicendo di non essere mai stata sua amica e accusandola di non nascondersi dietro ai suoi mille sorrisi che adesso lei stessa stenta a sopportare. L'influencer non ha preso di buon grado queste continue ingerenze e una volta e per tutte è sbottata dicendole: "Rosichi perché volevi fartela tu la storia qui dentro". La questione, affrontata in puntata da Signorini, sembra essersi risolta infatti Dayane dice al conduttore: "Ma guarda Alfonso, io e Giulia fuori ci conoscevamo, ma non siamo mai state amiche, poi lei è venuta qui e io mi sono affezionata e io adesso voglio solo che lei sia felice". La Salemi, però, ha risposto solo con il silenzio, aggiungendo solo che se le è capitato di dire qualcosa di pungente è perché era stata spinta dalle parole della modella.

L'attacco di Selvaggia Roma e Stefania Orlando

Intanto dallo studio, qualcuno non sembra essere d'accordo con quanto dichiarato dalla brasiliana: "Dayane sei falsa dici la verità, tu sei così. Sei incoerente e sembri anche invidiosa. Anche con me, dicevi che io ero la tua amica, poi dopo mi parlavi alle spalle. Nessuno ti capisce, ti capisci da sola". "Non mi interessa averla come amica, non siamo amiche io e te, meno male che mi capisco da sola" dice Dayane visibilmente indispettita. Stefania Orlando si unisce al discorso e dopo il primo scontro con Dayane rincara la dose, prendendo le parti di Giulia Salemi e della sua love story: