La convivenza nella Casa del Grande Fratello Vip comincia a diventare faticosa dopo un mese esatto di reality e sembrano incrinarsi i rapporti tra Dayane Mello e Stefania Orlando. La modella brasiliana ha sollevato dubbi e critiche sul modo in cui la Orlando si è comportata con l'amica Matilde Brandi, reduce da uno scontro con Maria Teresa Ruta. Quest'ultima ha lanciato una rivelazione scioccante, sostenendo che la Brandi, durante un incontro casuale in bagno, le avrebbe proposto di inscenare litigi per intrattenere il pubblico del reality.

L'attacco di Dayane Mello

Secondo la Mello, Stefania non avrebbe preso adeguatamente le difese dell'amica Matilde, spingendo al contrario per chiarire se l'episodio in bagno è avvenuto davvero e commentando la vicenda con gli altri coinquilini alimentando la polemica: "Io giudico la cosa dall'esterno, posso anche sbagliarmi. È stato molto brutto. Io avrei difeso la mi amica diversamente. Avrei messo la mano sul fuoco per la mia amica. Io un'amica come te non la vorrei avere mai nella vita. Una persona che butta la bomba e poi gira le spalle".

Stefania Orlando si difende

Il battibecco è proseguito con la Orlando che si è difesa: "Volevo che Matilde chiarisse definitivamente che questa cosa non è vera. Prima di tutto non ho portato nessuna notizia: ho soltanto detto che era stata detta una cosa che andava chiarita. Non potevo chiarirlo io. Veramente penso che questa Casa dia un po' alla testa, sinceramente non credo di aver fatto nulla di sbagliato. Neanche io vorrei avere un'amica come te, non devo prendere lezioni di amicizia". Sembra crescere, al contrario, il rapporto tra Dayane e Matilde, che dopo cena ha lodato il carattere della brasiliana:

Tu mi stupisci giorno dopo giorno. Sei una grande donna, nonostante tu sia una bambina. Tu difendi gli altri a costo di rimetterci, io le persone così le amo.