Buone notizie per alcuni dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. Gli autori del reality, tramite un comunicato, hanno fatto sapere di aver preso una importante decisione. Alla luce della delicata situazione in Italia legata al Coronavirus, chi è mamma o papà avrà il permesso di sentire i figli al telefono, in modo tale da accertarsi che fuori dalla casa tutto stia andando per il verso giusto. Un dettaglio del comunicato, però, ha causato discussioni.

Il dettaglio che fa discutere i gieffini

Il Grande Fratello ha spiegato che coloro che hanno "figli piccoli" avranno modo di sentirli al telefono molto presto, giusto il tempo di risolvere alcuni dettagli organizzativi. Ecco il testo integrale del comunicato letto da Pierpaolo Pretelli ai suoi compagni di avventura:

"La vostra avventura nella casa del Grande Fratello è cominciata, come ben sapete, in un periodo particolare e in un contesto decisamente non facile per noi tutti. Per continuare il vostro viaggio ancora più serenamente, questa settimana il Grande Fratello ha pensato di dare almeno a chi di voi ha figli piccoli, la possibilità di ricevere una loro telefonata da casa. Appena possibile, il Grande Fratello vi comunicherà tempi e modi per avere questo breve contatto telefonico con i vostri figli e rigorosamente in confessionale".

Matilde Brandi è scoppiata a piangere commossa: "Se sento le mie figlie, mi sento male vi giuro". Molto colpita anche Myriam Catania. Elisabetta Gregoraci, invece, è apparsa sollevata all'idea di poter parlare con Nathan Falco. Felicissimo Pierpaolo Pretelli. Un dettaglio del comunicato, tuttavia, ha sollevato malumori. Patrizia De Blanck, già reduce da una lite con Stefania Orlando, non ci sta: "Ma solo figli piccoli? Io voglio parlare con Giada, che me frega. Per una mamma i figli sono sempre piccoli". Elisabetta Gregoraci ha provato a rasserenare la contessa: "Ma lo farai anche tu, certo". Anche Maria Teresa Ruta è apparsa perplessa. Gian Amedeo ha 28 anni e anche lei non sa se avrà diritto alla telefonata.

Quali sono i concorrenti del GF Vip che sono genitori

Nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ci sono diversi concorrenti che hanno lasciato a casa i propri figli. Dayane Mello ha una figlia, Sofia, nata dalla relazione con Stefano Sala. Elisabetta Gregoraci è madre di Nathan Falco, nato dal matrimonio con Flavio Briatore. Maria Teresa Ruta, oltre a Guenda, è mamma di Gian Amedeo, anche lui nato dal matrimonio con Amedeo Goria. Matilde Brandi ha due gemelline, Aurora e Sofia. Myriam Catania ha un figlio, Jacques, avuto dal suo attuale compagno Quentin Kammermann. Patrizia De Blanck è madre di Giada. Infine, Pierpaolo Pretelli è padre di Leonardo, nato dalla relazione con Ariadna Romero.