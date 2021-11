GF Vip, Alex Belli riceve un aereo da un misterioso mittente: “Vola alto non mollare” Nella casa del GF Vip 6, Alex Belli ha ricevuto un aereo con un insolito messaggio, di cui non è riuscito a capire il mittente: “Alex vola alto non mollare”

A cura di Elisabetta Murina

Alex Belli è senza dubbio uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip 6. Nella Casa ha fatto parlare di sé diverse volte, dall'infelice battuta nei confronti di Manuel Bortuzzo, al legame "speciale"con Soleil Sorge, che ha portato addirittura la compagna Delia Duran a entrare nella Casa per chiarire la situazione. E anche fuori dalla casa più spiata d'Italia, c'è chi fa il tifo per lui e chi, invece, lo accusa di essere solamente un abile giocatore. Mentre era in giardino con alcuni compagni, l'attore ha ricevuto un aereo con un'insolita dedica, che non è riuscito a interpretare.

Il misterioso aereo per Alex Belli

Alex, in giardino con alcuni coinquilini, riceve un aereo con una dedica di incoraggiamento: "Alex vola alto, non mollare". L'autore del messaggio però si firma solo con LIP e accompagna il testo con due cuori rossi. L'attore rimane confuso di fronte a queste parole e non riesce a capire chi sia il mittente del misterioso messaggio. E così, insieme ai compagni, inizia a fare alcune ipotesi. Una di queste, pensata da Soleil, è che possa trattarsi di una sua fanpage che ha scelto di firmarsi con quelle iniziali, oppure che sia un amico o un familiare che ha scelto un nome in codice per il messaggio. In ogni caso, Alex fa tesoro delle belle parole ricevute e si gode il momento.

L’aereo per Alex Belli al GF Vip

Alex Belli al GF Vip

Nella casa del Grande Fratello Vip 6, Alex Belli ha fatto spesso parlare di sè fin dalle prime settimane. Si è avvicinato molto a Soleil Sorge, creando con lei un'amicizia speciale, che fuori dalle mura di Cinecittà però non è stata vista di buon occhio della compagna, Delia Duran. Con la gieffina, l'attore si è lasciato andare a "baci cinematografici", che tuttavia sono apparsi tutt'altro che finti. Poi Belli è finito al centro delle polemiche per una battuta infelice che ha fatto nei confronti di Manuel Bortuzzo, su cui sono intervenuti anche il padre del nuotatore e il suo staff.