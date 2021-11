Alex Belli a Soleil Sorge: “Sono andato contro il mondo per te, sei una donna stupenda” Al Grande Fratello Vip torna la pace tra Alex Belli e Soleil Sorge. I due concorrenti hanno avuto un chiarimento e si sono stretti in un abbraccio: “Ti voglio un bene dell’anima”.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al Grande Fratello Vip, Alex Belli e Soleil Sorge hanno seppellito l'ascia di guerra. Dopo giorni burrascosi, in cui a malapena si rivolgevano la parola, i due hanno avuto un chiarimento. Soleil Sorge, che ha spesso espresso il suo fastidio per essersi sentita sminuita da Alex Belli, ha spiegato al gieffino: "Sembro forte ma sono estremamente sensibile, ma non viene preso in considerazione".

Il confronto tra Alex Belli e Soleil Sorge

Alex Belli ha rassicurato Soleil Sorge dicendole di avere sempre tenuto in considerazione la sua fragilità. Inoltre, le ha spiegato che in questi giorni ha sofferto perché sentiva la sua mancanza e non riusciva a spiegarsi che cosa avesse:

"Lo so che non sei forte, quante volte ho detto che ho intravisto la tua debolezza tutte le volte che piangevi. Pensi che io non lo sappia? Baby io sono con te, sono accanto a te, sono andato contro il mondo per te. Ma che caz** stai dicendo Sole. L'amicizia non è fatta da una persona. È fatta da due persone. Io sono stato con te in tutto e per tutto".

I concorrenti del Grande Fratello Vip hanno un chiarimento

Alex Belli ha raccontato il tormento provato in questi giorni. Ha colto l'occasione per esprimere l'affetto ch prova per lei e che è rimasto immutato anche durante il loro breve allontanamento: "Ci sono stati momenti in cui io pensavo che tu non mi volessi vedere. Ci sono stati momenti in cui sono andato da Sophie e le ho detto: ‘Ma che caz** ha?'. Capisci? Non pensare mai che io sia contro di te. Non pensare mai che io non pensi di te delle cose bellissime. Tu sei una donna stupenda". Infine, le ha proposto di mettere una pietra sopra e tornare amici più di prima: "Se vuoi tiriamo una riga e torniamo a essere spensierati e felici come prima se ce la fai. Se hai bisogno di tempo, ti do il tempo. Ti voglio un bene dell'anima". Si sono abbracciati ed è tornata la pace tra loro.