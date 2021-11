Alex Belli soffre perché Soleil Sorge è distante: “Mi fa stare molto male, mi manca” Al Grande Fratello Vip, Alex Belli ha confidato di soffrire per via della lontananza di Soleil Sorge. Sente la mancanza dell’amica e non si spiega il suo comportamento.

Nel giro di pochi giorni, il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge si è raffreddato. La gieffina, con un inaspettato colpo di scena, si è riavvicinata a Gianmaria Antinolfi. Questo risvolto ha portato l'attore ad accusarla di essere incoerente. Anche Soleil non ha risparmiato delle critiche ad Alex. Alle sue spalle, ha detto di essere infastidita dal suo tentativo di sminuirla pur di dimostrare di non essere interessato a lei. Vediamo gli ultimi sviluppi a riguardo.

Alex Belli soffre per Soleil Sorge

Alex Belli, in questi giorni, sta trovando consolazione nella compagnia di Sophie Codegoni. E propio a lei ha confidato che la lontananza di Soleil Sorge non lo fa stare bene. Le sue dichiarazioni, riportate da un comunicato diffuso sul sito del Grande Fratello Vip, sono state: “A me manca, mi manca come presenza, come solidarietà. A me fa stare molto male sta roba qui”. Belli, poi, sostiene di avere provato ad avere un chiarimento con l'amica, ma lei sarebbe apparsa sfuggente.

I dubbi di Sophie Codegoni su Soleil Sorge

Sophie Codegoni ha espresso le sue perplessità sul comportamento di Soleil Sorge. Anche lei ha rintracciato una certa incoerenza:

“Non riesco a capirla. Più che l’allontanamento con te, che posso capirlo per non crearti problemi, invece vedo questa cosa di sfida nei tuoi confronti e di cambiamento totale con Gianmaria”.

L'ex tronista di Uomini e Donne ritiene che Soleil si stia comportando così per pura sfida nei confronti di Alex: “Non mi piace. È una persona che reputo molto negativa”. Belli ha avanzato anche il dubbio che Soleil si sia risentita perché ultimamente si è avvicinato molto a Sophie. Poi entrambi hanno concluso che solo i prossimi giorni potranno svelare quale sia la strategia della concorrente del Grande Fratello Vip. Non resta che attendere la puntata di venerdì 12 novembre per assistere al confronto.