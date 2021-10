GF Vip, Sophie riceve un aereo da un ammiratore segreto e i fan credono sia opera di Fabrizio Corona Dopo il bacio con Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni riceve un aereo da un misterioso mittente: “Sofy a te che sei la mia topina”. E mentre nella casa del GF l’ex tronista cerca di capire chi sia l’autore del messaggio, sui social i fan sembrano convinti che ci sia lo zampino di Fabrizio Corona, che ha un legame con lei, con la madre e anche con Greta Mastroianni, fidanzata dell’imprenditore napoletano.

A cura di Elisabetta Murina

Lui le ha più volte dichiarato il suo interesse, nonostante abbia una fidanzata che lo aspetta fuori. Lei gli ha chiuso le porte in faccia perché non pensa che sia"il suo tipo". Eppure nella notte tra il 23 e il 24 ottobre tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni è scoppiata la passione: i due si sono scambiati il primo bacio. La mattina seguente, però, la gieffina ha ricevuto un aereo da parte di un misterioso fan con scritto "Sofy a te che sei la mia topina". Sui social è subito partita la caccia all'ammiratore segreto dell'ex tronista e i sospetti sembrano andare tutti verso la stessa direzione. Soprattuto, stando ai rumors, non sarebbe un caso che il messaggio sia arrivato poche ore dopo l'avvicinamento con l'imprenditore napoletano. Sophie, confusa e in preda a mille dubbi, non riesce a capire chi sia l'autore di questo inaspettato gesto.

Il misterioso aereo per Sophie

La mattina dopo il primo bacio con Gianmaria, sulla casa del GF vola un aereo con un inaspettato messaggio per Sophie: "Sofy a te che sei la mia topina". La gieffina è stupita e confusa davanti a questo gesto e, con gli altri inquilini, prova a fare le prime ipotesi sul mittente. Clarissa Selassié, sapendo che "topina" è un nomignolo che la madre dell'ex tronista usa per la figlia, pensa che possa essere proprio lei l'autrice delle parole. Ma la gieffina lo esclude: "Questo non è un messaggio dalla mia famiglia, mi avrebbero scritto qualcosa per darmi forza".

Le ipotesi sul mittente

Se nella casa del GF Vip Sophie è presa da mille dubbi, sui social le teorie sull'identità dell'ammiratore sembrano andare tutte nella stessa direzione. In molti, infatti, sostengono che dietro l'aereo che la gieffina ha ricevuto ci sia lo zampino di Fabrizio Corona, che avrebbe un legame sia con Sophie, sia con sua madre e sia con Greta Mastroianni, fidanzata di Gianmaria Antinofli, che avrebbe registrato un video proprio nella casa dell'ex re dei paparazzi. E seguendo questa strada, non sembrerebbe un caso che l'aereo sia arrivato proprio poche ore dopo l'avvicinamento tra l'imprenditore napoletano e la ragazza. Che sia un modo per conquistarlo?