Dopo tanti rifiuti, al GF Vip scoppia la passione tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi

A cura di Redazione Spettacolo

La (non) storia tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi era uno dei filoni di questa stagione del Grande Fratello Vip, con l'imprenditore napoletano che più volte aveva dichiarato il suo interesse alla modella che, da par suo, altrettante volte gli aveva chiuso le porte in faccia. A nulla era valso anche la scelta di Antinolfi di lasciare in diretta televisiva Greta Mastroianni, la donna che da qualche mese stava frequentando prima di entrare nella casa più famosa d'Italia. Eppure nella nottata tra sabato 23 e domenica 24 ottobre è successo qualcosa, come si vede da alcune immagini riprese dalle telecamere della casa.

Nel video, che i fan del programma hanno già postato sui vari social, infatti, si vedono – nel classico bianco e nero delle riprese notturne – Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi teneramente abbracciati nel letto, con lui che le bacia la fronte e il naso prima di arrivare alle labbra. Insomma, il primo bacio della coppia, all'interno della casa del Grande Fratello, pare essere arrivato, nonostante tutte le difficoltà dei giorni scorsi, quando Codegoni aveva accusato l'uomo di essere uno che si innamora troppo velocemente e mettendo in dubbio le sue reali intenzioni e i suoi veri sentimenti. Baci nei cui confronti, però, Sophie è sempre riluttante, accettando le carezze, le coccole dell'uomo, e talvolta portandogli il volto verso il suo, ma spostandosi sempre un po' quando Gianmaria prova a baciarla sulle labbra.

Nei giorni scorsi c'erano stati vari confronti tra i due, con Codegoni che aveva, però, sempre chiuso la porta, nonostante le avance sempre più chiare di Gianmaria: "Mi dispiace molto perché si è aperto. Mi ha fatto un discorso bellissimo e da donna fa sempre piacere ricevere questi apprezzamenti e sentirsi dire certe cose. Però mi spiace averlo illuso. Né caratterialmente, né esteticamente è il mio tipo. Glielo avevo già detto la sera prima della scorsa puntata, c'è tanta differenza e se c'è solo una cosa fisica non va a finire in una storia d'amore. L'attrazione è nata perché ha uno sguardo ed è un bel ragazzo. A me piacciono i ragazzi tatuati, non è il mio tipo" aveva detto la modella solo qualche giorno fa. Qualcosa, però, nel frattempo è cambiato.