GF Vip, Alex Belli infastidito da Delia Duran: “Non doveva offendere Soleil, non chiuderò con lei” Nella Casa del Grande Fratello VIP Alex Belli non smette di pensare a Delia Duran ed al suo comportamento adottato negli ultimi giorni. L’attore ha commentato le accuse della sua compagna nei confronti di Soleil, definendole totalmente sbagliate: vorrebbe trovare il modo di avere un chiarimento con lei.

A cura di Gaia Martino

La puntata del Grande Fratello VIP di lunedì 8 novembre è stata ricca di colpi di scena. Nel corso della serata non poteva mancare un momento dedicato ad Alex Belli e Soleil Sorge, protagonisti di questa edizione. Si sono professati grandi amici ma la sintonia tra i due fa storcere il naso a molti, soprattutto a Delia Duran, compagna del gieffino. Ospite a Pomeriggio Cinque, la modella di origini venezuelane ha attaccato, ancora una volta, l'italo americana definendola ‘una gatta morta con una doppia faccia‘. Dichiarazioni che non sono affatto andate giù alla diretta interessata la quale, dopo averle ascoltate in una clip mandata in onda da Alfonso Signorini, ha replicato a tono. Le stesse non sono piaciute neanche ad Alex Belli che nelle ultime ore ha fatto uno sfogo proprio in merito a quanto sta accadendo.

Lo sfogo di Alex Belli

Alex Belli non fa altro che pensare a Delia Duran che nella penultima puntata del reality è entrata nella Casa per attaccare il suo compagno e l'inquilina Soleil Sorge. Successivamente la venezuelana è stata ospite di Barbara D'Urso per ribadire la sua delusione e le impressioni sull'italo americana. Dopo lo sfogo dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne riguardo l'argomento, è arrivato anche quello di Alex Belli.

L'unico modo per uscirne è avere la possibilità di parlarne, non in due minuti ma di sedersi un attimo e spiegarle ‘Guarda che qui è così'. Lei sa che quella roba lì a me non piace, mi dà profondamente fastidio. Puoi argomentare questa cosa senza finire in quel clichè dove bisogna offendere, dare appellativi. Non è che per forza dobbiamo essere d’accordo su tutto, questa roba qua non va bene.

Ad ascoltare la critica c'era Davide Silvestri il quale, convinto dell'innocenza della loro coinquilina, ha commentato: "Ma cosa c'entra Soleil…Chi la deve interrompere sei tu", riferendosi a Delia. Il concorrente del GF Vip crede che sia lui a dover far capire alla sua compagna che si sta sbagliando. "Ciccio io non devo interrompere assolutamente niente, non farmi incaz**re anche al mattino presto" ha replicato Alex infastidito.

Soleil Sorge stufa delle accuse di Delia

L'influencer, dopo aver ascoltato le accuse rivolte a lei da parte di Delia Duran in merito al rapporto con il suo inquilino, si è detta stufa. "Ha sbagliato, ha utilizzato certi termini…poteva dirmelo in un altro modo" ha commentato questa mattina confessando di aver adottato fino ad ora reazioni moderate nei suoi confronti proprio per l'affetto che prova per Alex.

L'attore pensa che se potesse parlare con calma e tranquillità con la sua compagna tutta questa situazione potrebbe esser risolta in poco tempo. "Io sono a posto con la mia coscienza" ha concluso Soleil.