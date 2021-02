Da quando ha messo piede nella casa del Grande Fratello Vip, Alda D'Eusanio non sembra aver compreso fino in fondo l'essenza del reality e quindi, magari anche in maniera involontaria si ritrova a fare degli strafalcioni che non passano certamente inosservati. In un tranquillo momento di conversazione con gli altri inquilini della Casa, la conduttrice si è trovata a parlare delle sue abitudini in fatto di informazione e fa un paragone tra due emittenti, a discapito della Mediaset.

La gaffe di Alda D'Eusanio

Chiacchierando amenamente con i vip, Alda D'Eusanio spiega la sua routine mattutina e candidamente dichiara: "io la mattina inizio leggendo i quotidiani e sentendo La7, perché su La7 c'è un'informazione più completa che sulle altre reti". La conduttrice non si è resa conto di aver fatto un'affermazione infelice, che non avrebbe dovuto fare nella casa di Cinecittà, quasi dimenticandosi di essere in un programma la cui diretta va in onda costantemente su Mediaset. Infatti, nel mentre del suo racconto Stefania Orlando e Tommaso Zorzi non hanno potuto fare a meno di ridere a crepapelle, imitando la voce degli autori che invitano la new entry ad andare in confessionale.

Aveva già rischiato la squalifica

Non è la prima volta che la conduttrice si lascia sfuggire qualche parola di troppo. Era già successo, infatti, qualche giorno dopo aver messo piede nella casa di Cinecittà. Durante una conversazione aveva detto la parola "negro", prima di lei per aver utilizzato questa stessa terminologia Fausto Leali era stato squalificato. Alla D'Eusanio, però, non è toccata la stessa sorte: nella scorsa puntata del 1 febbraio, infatti, è stata graziata, ma la scelta è spettata al pubblico e non agli autori del programma, diversamente da quanto era accaduto in circostanze precedenti. Provocando la rabbia di non pochi ex concorrenti, ma non solo, che hanno ritenuto ingiusto questo comportamento.