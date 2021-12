GF Vip, Adriana Volpe e il commento al veleno su Alex Belli: “Ma lo impariamo bene il copione o no?” Adriana Volpe senza peli sulla lingua accusa Alex Belli di recitare un copione nella Casa del GF Vip: l’opinionista non crede ai sentimenti che il concorrente professa per Soleil.

A cura di Gaia Martino

Dopo essersi dichiarato innamorato, Alex Belli ha fatto infuriare Soleil Sorge nel corso della serata di ieri. I due concorrenti del Grande Fratello VIP sono i protagonisti della Casa di Cinecittà con il loro rapporto speciale che sta facendo chiacchierare tutta Italia. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha accusato il suo inquilino di avere manie di protagonismo e tra risposte a tono e sguardi fulminanti si sono staccati, ma solo per qualche ora. Nella notte è tornato il sereno tra i due che inevitabilmente hanno i riflettori puntati su di sé. Adriana Volpe, opinionista del reality, non accetta il comportamento dell'attore e nelle ultime ore durante una diretta con ‘Casa Chi' non ha nascosto la sua opinione.

L'accusa di Adriana Volpe contro Alex Belli

Adriana Volpe non crede ai sentimenti di Alex Belli, quelli che professa per Soleil Sorge e così, durante una diretta Instagram con Casa Chi, non nasconde il suo disaccordo. L'opinionista del GF Vip ha imitato il modo di parlare dell'attore recitando alcune frasi in contrapposizione tra loro che secondo il suo parere farebbero parte di un copione seguito dal concorrente.

E prima “mi sono innamorato di te” e poi “Soleil è stanca, travisa le cose” e poi “io resetto tutto quando esco” Alex ma lo impariamo bene questo copione o no?

Che la conduttrice e opinionista non aveva pensieri positivi su Alex era già chiaro a tutti i telespettatori, amanti del reality, che lo scorso 19 novembre hanno assistito ad un acceso diverbio tra i due in diretta su Canale 5. Twitter intanto si divide in due: c'è chi fa il tifo per l'amore nato nella Casa di Cinecittà e chi invece teme sia solo finzione. Ad accendere la polemica nelle ultime ore anche un video in cui Alex confessa: "Quando esco fuori questo io resetto, l'ho già fatto tante volte. Ho fatto anche Temptation".

Alex e Soleil, il confronto dopo la lite

Dopo la furiosa lite di ieri sera, i due concorrenti del GF VIP si sono confrontati e con calma sono arrivati ad un chiarimento. Quasi come a voler abbandonare la discussione, è stato Alex a fare un passo verso Soleil: "Vuoi la ragione, te la do la ragione" ha confessato sotterrando così l'ascia di guerra. Nella notte, tra abbracci e carezze, l'attore ha posto una domanda a Soleil: "Ma è possibile che io e te dobbiamo sentirci in colpa per amarci?".