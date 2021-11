GF Vip, Alex Belli contro Adriana Volpe: “Non ti permetto di parlare del mio amore per Delia” Alex Belli e Adriana Volpe si confrontano dopo che l’opinionista ha messo in dubbio il matrimonio tra l’attore e Delia Duran che il gieffino rivendica con estrema fermezza.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di venerdì 19 novembre del Grande Fratello Vip, in studio si consuma uno scontro a dir poco acceso, di cui sono protagonisti Alex Belli e Adriana Volpe. L'opinionista aveva messo in dubbio la veridicità del matrimonio tra l'attore e Delia Duran, avanzando l'ipotesi che non fossero davvero sposati. Il gieffino non ha nascosto la rabbia per questa affermazione e in più occasioni ha cercato di affermare l'esatto contrario, ovvero che la sua è un'unione a tutti gli effetti e ha avuto modo di spiegarlo anche alla showgirl con la quale ha avuto un faccia a faccia in prima serata.

I dubbi di Adriana Volpe

Alex Belli aveva commentato le illazioni di Adriana Volpe dicendo che la showgirl aveva parlato senza informarsi realmente sulla questione, ragion per cui una volta trovatisi l'uno di fronte all'altra, l'opinionista ha preso subito parola e ha dichiarato: "Ho avuto questi tre giorni per informarmi, ho guardato un po' quello che tu hai raccontato. Ho visto che c'è stata una bellissima proposta di matrimonio alle Maldive, tutto ripreso da un cameraman, il drone. Alla promessa segue il matrimonio, religioso, qui faccio un passo indietro perché tu non sei ancora divorziato."

La risposta di Alex Belli

L'attore, quindi, replica con fermezza a queste accuse e spiega la natura del legame con la sua compagna entrando nel merito del loro matrimonio: "Abbiamo sentito l'esigenza di chiamare le nostre famiglie e celebrare la liturgia della parola, dove ci sono le promesse. Ci sono quelli che si sposano in Tibet, in acqua, noi ci siamo sposati con un diacono. Noi avevamo l'esigenza di sigillare il nostro amore. Sono separato, abbiamo firmato il divorzio". La Volpe, però, non si ferma e quindi continua per la sua strada: "Mi sembra che anche Delia sia ancora sposata, non ha il divorzio nemmeno lei. Se così fosse mi spieghi come è possibile fare un giuramento di matrimonio, di fedeltà, un amore eterno".

Alex Belli sbotta con Adriana Volpe

Alex Belli cerca di riprendere parola e di attestare la sincerità del suo amore nei confronti di Delia, ma l'obiettivo di Adriana Volpe è quello di dimostrare che, in realtà, loro non sono coniugi a tutti gli effetti: "Delia non è tua moglie né per lo Stato, né per la chiesa. Non metto in dubbio che nel tuo cuore lo sia. Ti vedo vero quando sei con Soleil, e molto più costruito quando sei con Delia". L'attore furibondo attacca l'opinionista: