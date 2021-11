GF Vip, Delia Duran sulle nozze con Alex Belli: “Cattiverie gratuite, è stato un rito religioso” Delia Duran difende il suo matrimonio con Alex Belli dalle accuse di chi ipotizza che non ci siano mai state delle vere nozze.

A cura di Ilaria Costabile

Da quando ha messo piede nella casa più spiata d'Italia, non si fa altro che parlare della storia tra Alex Belli e Delia Duran, messa a rischio dall'amicizia tra l'attore e Soleil Sorge. Dopo essersi confrontata con l'influencer, la modella venezuelana ha dovuto affrontare chi, invece, ha messo in dubbio il suo matrimonio, in primis Adriana Volpe che proprio in trasmissione ha parlato delle sue perplessità in merito alla veridicità di queste nozze, attacchi dai quali la modella si è prontamente difesa.

Delia Duran difende il suo matrimonio

Sulle pagine di Novella2000 Delia Duran ha parlato del suo matrimonio con Alex Belli, dichiarando che quanto detto finora in merito al suo legame con l'attore non erano altro che pettegolezzi, perché quello che hanno celebrato come mostrato anche dalle foto pubblicate su alcune riviste era un rito vero e proprio:

Queste sono solo cattiverie gratuite. Io e Alex abbiamo festeggiato il compromesso d’amore. Vuol dire che abbiamo celebrato un rito religioso perché per noi è più importante la benedizione di Dio che il rito civile. Lo abbiamo mostrato anche in tv, a Pomeriggio 5, con Barbara D’Urso. Poi se un domani vorremo sposarci ufficialmente, non credo avremo problemi a farlo. Del nostro passato non ci interessa più nulla.

A questo proposito, la modella ha espresso anche dubbi sul fatto che in queste settimane sono comparse anche le ex fidanzate dell'attore che, quindi, si sono trovate a parlare del rapporto con Alex Belli, sentenziando anche sul legame che ha instaurato con Soleil nella casa. Delia Duran, quindi, ne ha approfittato per dire la sua:

Quello che non mi spiego è che non appena mio marito è tornato in tv, in una trasmissione importante come il Gf Vip, sono spuntate fuori le sue ex Mila Suarez e Katarina Raniakova per dire la loro sul comportamento di Alex con Soleil. Non si sono mai interessate a lui, ma guarda caso si fanno vive proprio adesso. Questo è un problema tra Alex e me, che non riguarda loro. Mi auguro di essere stata chiara.

Il matrimonio di Alex Belli e Delia Duran

La coppia è convolata a nozze a pochi mesi dalla proposta di matrimonio fatta alle Maldive. Delia Duran e Alex Belli hanno scelto di giurarsi eterno amore nella stessa tenuta dove due anni e mezzo era nata la loro relazione: si sono sposati nel comasco con rito religioso, nella Tenuta de l'Annunziata a Uggiate Trevano. Le foto della cerimonia furono lanciate in esclusiva dal settimanale Chi, diretto proprio da Alfonso Signorini e i due sembravano felici e innamorati.