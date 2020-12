Gessica Notaro è intervenuta come ospite a Live – Non è la D'Urso domenica 20 dicembre, per commentare la recente sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna a 15 anni dell'ex compagno Eddy Tavares che le sfregiò il viso con dell'acido. La Notaro ha definito la decisione come un "Segnale forte dalla magistratura che non ha tolto neanche un giorno. Una sentenza che resterà nella Storia e sarà di esempio per altri casi come questo".

Il racconto della madre di Gessica Notaro

Per la prima volta è intervenuta anche la madre Gabriella, che ha ricostruito la drammatica sera dell'aggressione e il viaggio verso il Pronto Soccorso, svelando inoltre una frase pronunciata da Gessica, che si sarebbe rivelata profetica: "Sono rimasta impietrita perché sembrava avesse una maschera di plastica bianca. Io sono rimasta senza parole. Mentre ero in macchina che la portavo, lei mi ha detto "Mamma questo è un segnale dal cielo, devo aiutare la gente". Ed è quello che sta facendo. Io da quella sera non piango più, sono bloccata. Non ho pianto neanche al funerale di mia mamma".

La Notaro contro gli avvocati, la dura accusa

Gessica Notaro è soddisfatta della sentenza, ma ha colto l'occasione per parlare delle umiliazioni subite al processo, in particolare dai legali del suo aggressore: "Posso togliermi, con estrema educazione, un sassolino dalla scarpa? Oltre al danno anche la beffa", ha spiegato la Notaro, raccontando quello che le è successo in tribunale.