C'è posta per te torna in onda con l'ottava puntata, sabato 27 febbraio in prima serata su Canale 5. In attesa del gran finale previsto per il 13 marzo (sabato 5 marzo il programma non va in onda per via del Festival di Sanremo), nel penultimo appuntamento non mancheranno due nuovi ospiti illustri: si tratta di Gerry Scotti e Lorenzo Insigne, che come i loro predecessori saranno protagonisti di due sorprese emozionanti.

Gerry Scotti a C'è posta per te 2021

Gerry Scotti è già apparso in passato nel people show di Maria De Filippi. Non ha certo bisogno di presentazioni il longevo conduttore di Canale 5, re dei quiz show e volto storico di Mediaset dagli anni 80. Con programmi come Passaparola, Chi vuol essere milionario? e Caduta libera si è imposto come il padrone di casa della fascia preserale, e ha poi portato il Milionario in prima serata. Lavora al fianco di Maria De Filippi anche in Tu si que vales, di cui è uno dei giurati dal 2014. Di recente ha fatto parlare per due avvenimenti legati alla sua vita privata. Scotti è stato ricoverato in ospedale per aver contratto una forma piuttosto grave di Covid, da cui per fortuna è guarito. Poco dopo, è diventato nonno: il figlio Edoardo ha avuto una bambina, Virginia.

Lorenzo Insigne a C'è posta per te 2021

L'altro protagonista di una delle sorprese toccanti della serata è Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, di cui è capitano, e della nazionale italiana. Insigne è nato a Napoli, il 4 giugno 1991, ma è cresciuto a Frattamaggiore, nella Città metropolitana del capoluogo campano. Ha tre fratelli, anche loro calciatori: (Antonio, Roberto e Marco). Il giocatore è sposato con Genoveffa Darone, con cui è convolato a nozze il 31 dicembre 2012: da lei ha avuto ha due figli, Carmine e Christian, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015.