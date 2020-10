Gerry Scotti sarà uno dei protagonisti della prossima puntata di Verissimo, prevista per sabato 10 ottobre 2020 alle ore 16.00, su Canale 5. Nel salotto di Silvia Toffanin, il re dei quiz di Mediaset confessa: "Per voi resterò sempre lo zio Gerry, ma tra poco in famiglia sarò nonno". Il figlio Edoardo e sua moglie aspettano un bambino: "Sarà una femminuccia", rivela "nonno" Gerry. Una notizia tanto desiderata, arrivata in modo del tutto inaspettato. Galeotto è stato il lockdown, ha dichiarato Gerry Scotti: "Come per molti italiani".

Le parole di Gerry Scotti

Un clima disteso e gioviale, come ogni volta che c'è Gerry Scotti in televisione. Ospite a Verissimo, il conduttore di "Caduta Libera" e "Chi vuol essere milionario?" ha condiviso questa gioia con Silvia Toffanin:

Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato e voluto un figlio. Ci siamo trovati ai giardini a Milano e lui mi è venuto incontro con uno strano pacchettino che conteneva un ciuccio. Sono molto felice per loro. Ho solo un cruccio però. Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora mi aspetto dei nipotini multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo.

Il nome della nipote di Gerry Scotti

Ma come si chiamerà la nipotina di Gerry Scotti? I lavori sono ancora in corso: “Faranno loro”. E che tipo di nonno sarà il noto conduttore. Ci sono pochi dubbi su questo: “Mi rimbambirò anch’io come ho visto rimbambirsi i miei amici quando hanno vissuto questa esperienza”. Il conduttore è ritornato anche in prima serata con "Chi vuol essere milionario?", con discreti risultati.

Edoardo Scotti, il figlio di Gerry Scotti

Già nel 2016, Gerry Scotti rivelava: "Spero mi renda presto nonno". Con quattro anni di ritardo, alla fine ha accolto il desiderio di suo padre. Hanno lavorato anche insieme a "Lo Show dei Record" nel 2015.