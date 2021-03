Gero Di Natale lascia Uomini e Donne. Dopo una serie di tentennamenti, l’uomo ha deciso di assecondare il desiderio cui aveva già dato voce da settimane: tornare alla sua vita per tentare, da solo, di dimenticare la ex fidanzata alla quale sente di essere ancora profondamente legato. Era stata la tronista Samantha Curcio a tentare di trattenerlo, strappandogli la promessa di un’esterna. Esterna che non c’è mai stata. “Ho avuto dei ripensamenti. Mi dispiace ma io non sono pronto per affrontare questo programma. Mi dispiace avervi fatto perdere tempo”, ha spiegato l’uomo a Samantha e a Lara, l’altra donna che sta frequentando.

Samantha protesta: “C’è stato un scambio di sguardi”

“Personalmente, non mi interessa dell’esterna perché ho fatto quello che mi sentivo di fare. C’era stato questo scambio di sguardi che mi avevi confermato. Non ho questo interesse tale da strapparmi i capelli o oppormi fisicamente alla tua uscita. Mi dispiace che tu non sia venuto a dirmelo in esterna”, ha protestato Samantha, convinta che l’interesse nei confronti di Gero fosse ricambiato, “Sono stata una settimana a pensare a qualsiasi cosa, anche che ti fosse accaduto qualcosa, quando ti sarebbe bastato a venire in esterna a comunicarmelo. Non credo che tu sia finto ma nell’altra puntata mi avevi detto cose diverse. Sono stata davvero più di una settimana a pensare a cosa poteva essere successo”. Ma l’uomo, pur scusandosi, è rimasto fermo sulla sua posizione: “Non riesco a mettermi in gioco per ora, non ce la faccio, sono fatto così. Adesso devo focalizzarmi su me stesso”.

Lara svela: “Gero in esterna con Samantha solo per cortesia”

A rendere palese il disinteresse di Gero nei confronti di Samantha è stata Lara, l’altra donna che Di Natale stava frequentando. “Gero mi ha detto che ci era uscito per cortesia. Che è una ragazza in gamba, molto carina ma che oltre a un’amicizia non ci poteva essere niente”, ha svelato la donna, parole che hanno indispettito la tronista: “Perché queste bugie, Gero? Mi hai detto tante cose. Da questo momento in cui, sono io a non avere interesse a conoscere te perché ho capito il tuo malessere. Però a lei hai detto che sei uscito con me per cortesia e a me hai detto che eri rimasto per me. Cortesia e curiosità sono due cose diverse. Non voglio passare per la pazza visionaria che ha visto il feeling”. Provvidenziale l’intervento di Tina Cipollari che ha chiarito a Samantha di avere idealizzato qualcosa che non esisteva: “Sono convinta che a te piace e ti è piaciuto dal primo giorno. Lui ha uno sguardo che un po’ ti cattura. Ma pure a noi capita di guardarci durante la puntata, mi capita pure di guardare Armando ma non è che ci piacciamo. Molte volte vediamo quello che desideriamo. Non te lo volevo dire, ma sono convinta che Gero in quello sguardo non ci ha visto niente. Sei tu che hai idealizzato qualcosa che non è mai esistito”.