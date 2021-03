Nella puntata di lunedì 15 marzo 2021 di Uomini e Donne, non sono mancati i colpi di scena. Dopo la decisione presa da Giancarlo e Alessandra che hanno scelto di abbandonare il dating show per provare a concentrarsi sul sentimento nato nel corso di queste settimane, proprio sotto l'obiettivo delle telecamere, ecco che uno dei protagonisti di questa stagione, Gero Natale, manifesta i suoi dubbi circa le intenzioni a restare nel programma mettendo fine, quindi, alle conoscenze portate avanti fino a quel momento. Interviene, a sorpresa, Samantha Curcio, la giovane tronista ha una proposta da porre al cavaliere del Trono Over che spiazza tutti i presenti in studio.

Perché Gero vuole lasciare il programma

I dubbi nati nell'animo di Gero emergono per la prima volta in puntata, infatti, mai era avvenuto che l'avvenente corteggiatore manifestasse così apertamente i suoi sentimenti, dichiarando di non sentirsi pronto per iniziare una nuova conoscenza: "Esco da una delusione sentimentale e non nascondo di pensarci a volte. Del resto siamo umani. Credo che sia meglio non continuare per evitare di fare danni, ho bisogno di staccare, prendere le distanze". Una dichiarazione che sulle prime ha davvero colto tutti di sorpresa, ma spinta da un inaspettato coraggio, si fa avanti la tronista Samantha Curcio, spiazzando non solo i suoi corteggiatori, Ugo e Alessio, ma anche i presenti in studio.

La proposta inaspettata di Samantha Curcio

La tronista, dopo aver preso atto delle parole di Gero, decide di comunicargli che, in realtà, aveva maturato un'interesse nei suoi confronti e lo aveva fatto presente alla redazione, chiedendo di poterlo conoscere. Ed infatti è quello che dice anche a lui: "Visto che questo è il tuo ultimo giorno, ho trovato il coraggio di dirtelo. Sto capendo il suo stato d’animo e il feeling che ho notato nei nostri sguardi credo che l’abbia notato anche lui. Mi incuriosisce perché mi sembra di capirlo anche con uno sguardo, ma se in questo momento pensi di voler stare da solo, va bene". Dopo questa proposta, allora, sia Tina Cipollari che Gianni Sperti provano a convincere Gero a non abbandonare il programma.