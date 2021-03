La partecipazione di Gero Natale a Uomini e Donne ha lasciato il segno. L’uomo ha deciso di abbandonare il programma nonostante i tentativi della tronista Samantha Curcio di convincerlo a restare e un buon numero di donne che, dal parterre femminile, si erano dette pronte a conoscerlo. Ma il fascino dell’uomo non ha colpito solo le donne che partecipano alla trasmissione. Anche tra le ex protagoniste del trono over c’è chi si è detta interessata. Si tratta di Valentina Autiero, ex “rivale” di Gemma Galgani che da qualche mese ha lasciato la trasmissione. Ospite in diretta a RTL 102.5 News, la donna ha rivelato di avere provato a contattare Gero lontano dalle telecamere del programma:

Gli ho mandato un messaggio su Instagram quando è uscito dal programma, proprio perché se uno mi piace mi piace a prescindere che sia lì. Lui mi ha messo un cuoricino però non ha risposto a parole. In realtà mi piacerebbe essere corteggiata ora…

in foto: Gero Natale

Perché Gero Natale ha lasciato Uomini e Donne

Come reagirà Gero al corteggiamento palese di Valentina? L’uomo ha lasciato Uomini e Donne per un motivo preciso: sente di non avere il cuore libero. In tv Gero ha ammesso di essere ancora legato a una ex fidanzata della quale ha preferito non fare il nome e che non compare in alcuni dei post pubblicati sul suo profilo Instagram. Sarebbe stato proprio quel sentimento a spingerlo ad abbandonare la trasmissione.

Valetina Autiero: “Uomini e Donne mi manca”

Valentina ha dichiarato inoltre di non avere chiuso definitivamente le porte al dating show condotto da Maria De Filippi su Canale5. “Un po’ mi manca, d’altronde dopo sei anni! Sicuramente c’è stato uno stacco molto importante, mi manca relazionarmi con il genere maschile. Quindi sì, tornerei se ci fosse però nel parterre qualcuno che mi piace”, ha fatto sapere la donna, gettando le basi per una futura conoscenza.