Nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Fulvio Abbate ha detto la sua su alcuni dei concorrenti che stanno condividendo con lui l'avventura nel reality. I suoi giudizi su Adua Del Vesco e Denis Dosio, che ha ribattezzato "Ciuffettino", sono risultati piuttosto lapidari. Ha definito l'attrice una "pupa di tamburello" e l'influencer "un empatico cazzaro".

Fulvio Abbate, in un momento di confidenza con Myriam Catania, ha detto la sua su Adua Del Vesco. L'ha descritta come una "bambola da vetrina", che è in cerca di autore. Al contrario, ha rimarcato quanto sia evidente la preparazioni della figlia di Rossella Izzo:

"Adua è un pochettino, come si direbbe in siciliano, pupa di tamburello o pupa da vetrina. Si sta innervosendo? Questo è un bene per se stessa. Però è più una pupa di tamburello, come si dice in dialetto palermitano. È una bambola, un po' bambola con il tamburello. Oppure bambola da vetrina. Infatti era quella che ballava in modo più ordinario e composto. Mentre tu ti muovi molto bene e hai una teatralità anche clownesca però diciamo che nulla toglie al tuo eros. E poi sei brava. Hai studiato, si vede. Lei è in cerca di autore di se stessa. Altri sono qui e ancora non hanno capito per quale motivo sono qui e non si capisce quanto abbiano ricercato questa opportunità. Sono persone carine, uno di questi è Francesco (Oppini, ndr). Ancora non ha chiaro perché è venuto, che ci deve fare con questa cosa".