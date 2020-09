in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Secondo i lettori di Fanpage.it, dovrebbe essere Fulvio Abbate il primo eliminato di questa edizione del Grande Fratello Vip. Lo scrittore ha ottenuto solo il 5% dei voti a favore, contro il 39% che ha votato perché sia Adua Del Vesco a restare nella Casa, il 38% che ha dato la preferenza a Massimiliano Morra e il 18% che ha salvato Franceska Pepe.

I risultati del sondaggio: Fulvio Abbate è il meno votato

Fanpage.it ha chiesto ai lettori di votare a favore di uno dei 4 candidati al televoto. “Chi vuoi salvare tra Fulvio Abbate, Franceska Pepe, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco?”, era la domanda a partire dalla quale assegnare la propria preferenza. La maggioranza dei votanti ha scelto di salvare la giovane attrice siciliana, seguita a brevissima distanza dall’ex fidanzato Massimiliano Morra. Meno voti ha ottenuto la modella Franceska Pepe che, tuttavia, ha ottenuto più del doppio delle preferenze accordate a Fulvio Abbate. Lo scrittore, al suo primo reality show, potrebbe essere il primo eliminato del Grande Fratello Vip 2020.

Il primo eliminato del Grande Fratello Vip

Lunedì 28 settembre in prima serata va in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip. Solo questa sera ci sarà la prima eliminazione, avendo il reality deciso di concedere più tempo ai concorrenti per farsi conoscere dal pubblico a Casa, probabilmente anche a causa del ritiro di Flavia Vento, arrivato a tempo record, appena 24 ore dopo l’ingresso. A partire da questa sera, però, il gioco entrerà nel vivo e settimana dopo settimana i Vip eliminati dovranno abbandonare la Casa. La scelta spetta al pubblico del GF Vip cui è stato chiesto di votare per salvare solo uno dei concorrenti in nomination. I risultati del televoto saranno comunicati ai concorrenti questa sera in diretta. Il Vip che dovrà abbandonare la Casa avrà ancora un’altra chance di tornare in gioco grazie al “biglietto di ritorno” che i concorrenti hanno pescato prima di iniziare la loro avventura. Se l’eliminato di questa sera dovesse avere in mano l’unico biglietto vincente tra i 20 a disposizione, annullerà l’effetto del televoto e potrà rientrare nella Casa.