Tra i programmi di stasera mercoledì 23 dicembre c'è la prima puntata di "Fratelli Caputo" su Canale 5, la nuova fiction, composta da quattro puntate, con protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci che interpretano rispettivamente Nino e Alberto Caputo. I due fratellastri, che si ricongiungono ormai adulti, si contendono la carica di Sindaco di Roccatella, una piccola città immaginaria della Sicilia. Il rapporto tra i due darà vita ad una serie di situazioni esilaranti che metteranno in risalto anche le differenze tra Nord e Sud.

Gli altri programmi che andranno in onda questa sera saranno i programma culturale "Ulisse – Il piacere della scoperta: Gerusalemme ai tempi di Gesù" su Rai Uno, il programma di approfondimento "Chi l'ha visto?" su Rai Tre e il programma d'inchiesta "Le Iene presentano – L'incredibile viaggio di Marika" su Italia Uno.

Tra i film di stasera 23 dicembre 2020 segnaliamo il film di animazione "Alla ricerca di Nemo" su Rai Due, il film commedia "Shall we dance?" su Sky Cinema Uno e il film drammatico "Parenti Serpenti" su La7.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

21:25: Ulisse – Il piacere della scoperta: Gerusalemme ai tempi di Gesù (Programma culturale)

Ulisse – Il piacere della scoperta: Gerusalemme ai tempi di Gesù (Programma culturale) 23:50: Il nostro Papa (Docufilm)

Il nostro Papa (Docufilm) 01:00: Rai – News24 (Programma d'informazione)

Rai – News24 (Programma d'informazione) 01:35: Allora in onda – Marco Polo (Rubrica)

Rai Due

21:20: Alla ricerca di Nemo (Film di animazione)

Alla ricerca di Nemo (Film di animazione) 23:10: Speciale 90° Minuto (Programma sportivo)

Speciale 90° Minuto (Programma sportivo) 00:35: Una Pezza di Lundini (Programma satirico)

Una Pezza di Lundini (Programma satirico) 00:55: Natale a Evergreen (Film sentimentale)

Rai Tre

21:20: Chi l'ha visto? (Programma di approfondimento)

Chi l'ha visto? (Programma di approfondimento) 00:00: TG – Regione (Programma di informazione)

TG – Regione (Programma di informazione) 00:05: TG3 (Programma di informazione)

TG3 (Programma di informazione) 00:20: Cultura presenta: I grandi discorsi della storia – Gli ultimi discorsi famosi (Documentario)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:20: Stasera Italia – Speciale (Programma di attualità)

Stasera Italia – Speciale (Programma di attualità) 00:02: Prima ti sposo, poi ti rovino (Film commedia)

Prima ti sposo, poi ti rovino (Film commedia) 02:00: Tg4 – Ultima ora – Notte (Programma d'informazione)

Tg4 – Ultima ora – Notte (Programma d'informazione) 02:22: La stangata II (Film commedia)

Canale 5

21:21: Fratelli Caputo (Miniserie)

Fratelli Caputo (Miniserie) 23:33: Sconnessi (Film commedia)

Sconnessi (Film commedia) 01:24: Tg5 – Notte (Programma di informazione)

Tg5 – Notte (Programma di informazione) 01:59: Striscia la Notizia – La voce dell'insofferenza (Programma di inchiesta)

Italia Uno

21:20: Le Iene presentano – L'incredibile viaggio di Marika (Programma di inchiesta)

Le Iene presentano – L'incredibile viaggio di Marika (Programma di inchiesta) 00:00: Pressing Serie A (Programma sportivo)

Pressing Serie A (Programma sportivo) 02:00: Studio Aperto – La giornata (Programma di informazione)

Studio Aperto – La giornata (Programma di informazione) 02:10: Sport Mediaset – La giornata (Programma sportivo)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

100×100 Cinema (Rubrica cinematografica) 21:15: Shall we dance? (Film commedia)

Shall we dance? (Film commedia) 23:10: Cops – Una banda di poliziotti (Serie tv)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: La principessa Sissi (Film storico)



23:05: Una notte con la Regina (Film commedia)

Rai Premium

21:20: La musica del silenzio (Film biografico)

23:20: Attenti a quei tre (Miniserie)

Rai Storia

21:10: La bussola e la clessidra (Documentario)

22:10: Hell below – Inferno nei mari (Documentario)

La5

21:10: The Royal Saga (Rubrica)

23:05: Magic Night – Natale con La5 (Rubrica)

La7

21:30: Parenti serpenti (Film drammatico)

23:30: La ragazza con la pistola (Film commedia)

La7d

21:30: The Good Wife – "Legame mortale" (Serie tv)

22:20: The Good Wife – "Il profondo web" (Serie tv)

TV8

21:30: Venti20… Quasi 21 (Rubrica)



23:30: 4 Natali e un matrimonio (Film commedia)

Real Time

21:25: Seconda vita (Docureality)

21:55: Malati di pulito (Docureality)

Cielo

21:15: Snowmaggedon (Film d'azione)

23:00: Miele di donna (Film erotico)

Nove

21:35: Apocalypto (Film d'azione)

00:10: La Passione di Cristo (Film drammatico)

Paramount

21:15: Prima o poi mi sposo (Film sentimentale)

23:15: Come farsi lasciare in 10 giorni (Film commedia)

Iris

20:59: Scoop (Film commedia)

23:06: Alfabeto (Talk show)

Dmax

21:25: Una famiglia fuori dal mondo (Documentario)

23:15: Mostri di questo mondo (Documentario)

Focus

21:15: Islanda – Terra estrema (Documentario)

22:15: Vulcani d'Italia, vulcani nel mondo (Documentario)

Top Crime

21:10: Delitto a Saint Malo (Film giallo)

23:10: Law & Order – Unità vittime speciali – "La maschera" (Serie tv)