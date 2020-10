in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Il Grande Fratello Vip 2020 continua a essere uno tra gli argomenti di discussione più dibattuti in rete. Da ore, soprattutto sui social, cresce la speranza perché Franceska Pepe rientri nella Casa. Concorrente eliminata al televoto durante la puntata andata in onda lunedì 5 ottobre, Franceska è sparita dai social da diverse ore. Questa improvvisa e misteriosa assenza ha alimentato le speranze dei fan a proposito della possibilità che la modella rientri nella Casa per effetto della protesta dei fan italiani del reality show a proposito dei voti presumibilmente arrivati dalla Spagna per salvare Adua Del Vesco durante l’ultimo televoto. Ma secondo quanto risulta a Fanpage.it, l’improvvisa sparizione di Franceska non sarebbe legata a un suo rientro nella Casa che, al momento, non è previsto.

La protesta per i voti dalla Spagna e l’esposto del Codacons

Dopo l’eliminazione di Franceska Pepe al televoto contro Adua Del Vesco – erano quattro i concorrenti in nomination ma tra le due c’è stato un testa a testa che si è concluso con la vittoria dell’attrice per una manciata di voti – i fan italiani del Grande Fratello hanno dato vita a una protesta consumatasi sui social network, Twitter e Instagram in particolare. Numerosissimi quelli che hanno fatto notare quanto sul televoto potrebbero avere influito i voti presumibilmente arrivati dalla Spagna per salvare Adua. Quella in corso è un’edizione del Grande Fratello particolarmente amata dal pubblico, anche all’estero, per merito di un cast eccezionale che gli autori hanno saputo costruire con sapienza. Le gesta dei concorrenti nella Casa, in particolar modo quelle di Adua, hanno fatto presa sul pubblico spagnolo una parte del quale, riunito sotto l’hashtag #EspañaSalvaAAdua, avrebbe votato in massa per salvare l’attrice al televoto. La protesta degli spettatori italiani – che hanno citato la parte del regolamento in cui è espressamente specificato che il televoto è accessibile solo a chi risiede sul territorio italiano – ha spinto perfino il Codacons a fare un esposto all’AgCom perché faccia luce sulla vicenda e verifichi l’eventuale utilizzo scorretto del televoto da parte del pubblico residente all’estero.

Franceska Pepe, sparita dai social, non rientrerà al GF Vip

Nonostante il rumore che la vicenda sta provocando in rete e le notizie che si rincorrono da ore a proposito di una riunione di emergenza della produzione per valutare l’eventuale rientro di Franceska nella Casa, a Fanpage.it risulta che la Pepe non rientrerà in gioco e che non sarebbe in corso alcun incontro straordinario per discutere del futuro della modella nel programma. Ammesso che una parte degli spettatori spagnoli abbia utilizzato in maniera scorretta il sistema di televoto – ma è un’ipotesi, questa, che al momento non ha trovato alcun riscontro ufficiale – sarebbe più che mai complesso condensare in una manciata di ore (tante sono quelle che mancano alla nuova puntata del GF) i tempi necessari alla produzione del reality per fare le verifiche del caso. Già solo questo renderebbe quasi impossibile un eventuale rientro di Franceska in gioco nella puntata di domani.

Isolamento e controlli anti Covid, Franceska Pepe non può rientrare

Ma l’ipotesi di un rientro nella Casa a stretto giro diventa praticamente irrealizzabile se consideriamo i protocolli di sicurezza cui vengono sottoposti i concorrenti prima che sia loro consentito di varcare la porta rossa. Prima di entrare nella Casa, gli inquilini dell’appartamento di Cinecittà sono obbligati a osservare un rigido protocollo di sicurezza anti Covid che prevede un isolamento di due settimane. Pepe è uscita dalla Casa lunedì 5 ottobre, tornando di fatto alla vita quotidiana come dimostrano le Instagram stories girate all’aperto e postate sui social fino a qualche ora fa. Quel lasso di tempo trascorso fuori dalla Casa la obbligherebbe, al pari dei suoi colleghi, a sottoporsi a nuovi tamponi e al periodo di isolamento previsto per i concorrenti. Basta questo a dirimere la questione: il rientro di Franceska Pepe nella Casa durante la puntata del GF Vip del 9 ottobre è un’ipotesi suggestiva ma non realizzabile.