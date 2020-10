È Franceska Pepe l'eliminata della settima puntata del Grande Fratello Vip. La concorrente, che è stata tra coloro che più hanno movimentato le vicende della casa, alimentando dinamiche soprattutto per i dissapori che si sono venuti a creare con diversi concorrenti in casa, da Tommaso Zorzi a Dayane Mello, passando per Adua Del Vesco. Dissapori che non ha nascosto nel suo primo sfogo una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip.

Lo sfogo di Franceska Pepe

Con alcune storie pubblicate sul suo account Instagram, Franceska Pepe ha parlato del senso di liberazione dopo la sua uscita dalla casa, mostrandosi entusiasta per aver lasciato "quella gabbia di pazzi" ed entusiasta per il sostegno dei suoi fan. Queste le sue parole:

evviva sono libera! Finalmente, non ce la facevo più a stare in quella gabbia di pazzi, non potete capire che bella la libertà, respirare aria fresca in mezzo alla natura, era troppo frustrante per me. Io non riesco a fingere, dire cazzate, leccare culi e mangiare la merda solo per andare avanti. Scusate ma devo dire quello che penso, essere libera è la cosa più bella del mondo. Grazie a tutti quelli chemi hanno sostenuto e che mi stanno scrivendo messaggi d'amore. Non ho dormito tutta la notte per la felicità e la gioia. Questa settimane di GF mi hanno risucchiato e mettermi un po' a mangiare. Mi riprenderò e tornerò più in forma di prima. Il vostro amore è una cosa totalmente inaspettata. Mi state dando una gioia e una felicità che mai avrei immaginato.

Myriam Catania e l'insinuazione su Harvey Weinstein

Negli ultimi giorni di permanenza in casa c'era stata una querelle con Myriam Catania, dopo che nella sesta puntata del reality show era andata in onda una clip che mostrava Myriam chiedersi come facesse Franceska Pepe a possedere capi di abbigliamento particolarmente costosi. L'attrice ne aveva poi parlato ai compagni in casa, facendo pesanti insinuazioni: “C'è una storia dietro quelle scarpe, che succedeva a Venezia”, spiega Myriam a Massimiliano, “Ti ricordi Weinstein (il produttore Harvey Weinstein condannato per reati sessuali, ndr)? Lui regalava scarpe che costavano tantissimo, 5/6 mila euro, cose esagerate. E le regalava a tutte le ragazze che si portava a casa. Allora le ho detto ‘Dove le hai prese?’. Ma magari gliele ha regalate il suo fidanzato, ma lì per lì ho detto magari le piace l’uomo ricco”. Frasi forti, cristallizzate in un video già finito in rete, che il GF potrebbe decidere di mostrare a Franceska in una clip durante la prossima puntata.