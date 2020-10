in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Una serie di affermazioni di Myriam Catania potrebbero portare scompiglio nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Durante la sesta puntata del reality show, è andata in onda una clip che mostrava Myriam chiedersi come facesse Franceska Pepe a possedere capi di abbigliamento particolarmente costosi. Domanda alla quale la modella, almeno in diretta, non aveva voluto rispondere per poi consigliare all’attrice di pensare alla sua vita. Nella notte, parlando con Massimiliano Morra, l’attrice è tornata sulla questione delle scarpe di Franceska, facendo una serie di affermazioni che hanno spinto il coinquilino a invitarla ad abbassare i toni.

Myriam Catania, Weinstein e le scarpe di Franceska Pepe: il video

“C'è una storia dietro quelle scarpe, che succedeva a Venezia”, spiega Myriam a Massimiliano, “Ti ricordi Weinstein (il produttore Harvey Weinstein condannato per reati sessuali, ndr)? Lui regalava scarpe che costavano tantissimo, 5/6 mila euro, cose esagerate. E le regalava a tutte le ragazze che si portava a casa. Allora le ho detto ‘Dove le hai prese?’. Ma magari gliele ha regalate il suo fidanzato, ma lì per lì ho detto magari le piace l’uomo ricco”. Frasi forti, cristallizzate in un video già finito in rete, che il GF potrebbe decidere di mostrare a Franceska in una clip durante la prossima puntata.

Massimiliano Morra la invita a cambiare discorso

Si è probabilmente reso conto della delicatezza di tali affermazioni Massimiliano Morra, interlocutore di Myriam durante la discussione in questione. Quando l’attrice ha spiegato la questione delle scarpe, il collega le ha fatto segno di procedere con maggiore cautela, probabilmente consapevole del fatto di essere ripreso e che le parole pronunciate da Myriam sarebbero potute essere fraintese. Assente Franceska che non ha avuto modo di rispondere a quanto dichiarato dalla coinquilina durante la notte.