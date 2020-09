Franceska Pepe continua a far discutere all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Fulvio Abbate l'ha definita il bullone che blocca il meccanismo della normalità, sottolineando la peculiarità di essere a tutti gli effetti un pezzo unico e, per quanto talvolta irritante, fondamentale per le dinamiche della casa. In questa settimana l'influencer, famosa anche per la relazione avuta in passato con Vittorio Sgarbi, ha avuto diversi screzi con alcuni coinquilini. Da quello con Stefania Orlando, che ha approfittato del momento per una prevedibilissima citazione di Vittorio Sgarbi, dandole della capra, passando per il dissapore con Tommaso Zorzi, che pare non averla in simpatia e la cosa è evidentemente reciproca, alla lite accesa con Dayane Mello.

La discussione con Adua Del Vesco sul tema anoressia

Nelle ore antecedenti alla quinta puntata del Grande Fratello Vip, Franceska Pepe è riuscita a generare disappunto anche in Adua Del Vesco, mentre quest'ultima parlava con Dayane Mello dei problemi di anoressia patiti in passato. "Ma non potete vivervi la vita e non pensare a queste cose?", le chiede Franceska. "Sto parlando di una cosa che appartiene al mio passato", risponde Adua indispettita. "Mi sembra che anche ora non sia finita – aggiunge Pepe – questa cosa, visto che c'è sempre molto stress sul cibo da parte tua. Forse non lo dici direttamente a me perché hai paura, ma con gli altri ne parli". Interviene quindi Dayane Mello in difesa di Adua: "Stiamo parlando di una malattia per la quale molte persone sono morte".

Franceska Pepe a quel punto minimizza quanto ha detto: "Visto che lei ha sofferto molto di questa malattia, volevo darle un consiglio", ma Del Vesco controbatte: "Ma così non dai un consiglio se la esprimi in questo modo". A fermare Franceska e ristabilire il politicamente corretto è Massimiliano Morra che le consiglia di fermarsi: "Guarda che stai toccando una tematica delicata, lo dico per te".

Franceska Pepe descritta come una martire in puntata

La discussione si chiude lì, ma è curioso anche il racconto fatto in puntata della settimana difficile di Franceska Pepe, che ha disputato con la maggior parte dei concorrenti in casa eppure è stata salvata dal pubblico. A difenderla durante la puntata del 28 settembre sono stati sia Alfonso Signorini che Antonella Elia, che già dalla scorsa puntata aveva mostrato la sua vicinanza alla concorrente, proprio perché la sente molto simile a lei. "Francesca è una santa, voi siete dei provocatori, lei va benissimo così". E ha bacchettato prima Dayane, poi Stefania Orlando, per i modi che ha avuto nei confronti di Franceska. Per quel "Capra, Capra, Capra!", che le ha urlato contro. Signorini ha fatto notare ai concorrenti che così facendo, mettono sotto i riflettori la Pepe, essendo sott'occhio dalle telecamere 24 ore su 24. Nella casa si parla sempre più di lei: "Sappiate che quanto più vi accanite con qualcuno, più quel qualcuno cresce".