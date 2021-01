Tra le storie raccontate nella seconda puntata di C'è posta per te non può mancare il classico caso di "corna". Francesco è intervenuto in trasmissione per farsi perdonare un tradimento: ha avuto una relazione extraconiugale durata un anno e, quando la moglie Susi lo ha scoperto, le ha fatto credere di aver frequentato la ragazza solo per una ventina di giorni. Susi lo ha lasciato, ha rifiutato di vederlo anche quando ha purtroppo perso la bambina che aspettava, e una volta scoperta la durata della liason gli ha mandato la lettera di separazione.

Sai quant'è difficile parlare di sentimenti per me, sei sempre stata tu quella forte. Sono qui per chiederti scusa, perché ti ho tradito, ti ho mentito più volte. Non ce l'ho fatta a dirti tutta la verità perché volevo creare meno male possibile. Ti ho ferito come mamma e me lo porto sulla coscienza. Adesso non ci sei, i giorni non passano. Mi manchi. Mi manca giocare con te e Roberto [il figlio della coppia, ndr], vi ho deluso. Mi faccio schifo da solo. Perdonami.

La rabbia di Susi, Maria De Filippi difende Francesco

Susi si è detta "arrabbiata, delusa", "un uragano di sentimenti": "Non è il Francesco che ho sposato, non l'avrebbe mai fatto". Francesco ha giurato di aver provato per l'altra ragazza soltanto attrazione fisica e di aver sempre pensato a lei e al loro figlio: "Ero coinvolto, ma pensavo sempre a voi". "Ha pensato a voi in momenti diversi" ha ironizzato la De Filippi per alleggerire l'atmosfera. La conduttrice ha provato a perorare la causa di Francesco, convinta che quella del ragazzo sia stata solo una sbandata: "Ha avuto una sola donna in 34 anni, anche la persona più perbene può cedere. Non ha mai messo in discussione il matrimonio. Se una persona è pulita e perbene lo è anche se ha fatto una stupidaggine". Susi ha parlato di tutto il dolore provato a causa dell'interruzione di gravidanza: "Erano passati dieci giorni da quando avevo scoperto tutto".

La decisione di Susi

"Sono divisa in due. Il mio cuore è con lui, la mia mente no", ha ammesso la ragazza. La conduttrice ha continuato a cercare di convincerla a tornare con il marito: "Tu lo ami, per tutto quello che è. Quello che ha fatto devi cancellarlo. Perché buttare via un sentimento così? Lui non ha avuto un'adolescenza come gli altri, quando ha conosciuto lei si è sentito un ragazzino. Non mi sembra un traditore seriale". Ancora una volta la De Filippi ha cercato di sdrammatizzare ricordando la "trovata" di Susi, che una volta scoperto il tradimento gli ha fatto credere che avrebbe chiamato la loro figlia proprio col nome dell'amante. Alla fine lei ha accettato di togliere la busta e perdonarlo, offrendogli un'altra chance.