Anna si rivolge a Maria De Filippi e C’è posta per te per recuperare il rapporto con il figlio Francesco. La donna ha raccontato la sua storia che parte da molto lontano, dal matrimonio naufragato con un marito che non l’ha mai considerata. “Lui è un buon lavoratore, mi ha fatto crescere, ma mi chiamava anche ‘idiota' davanti a tutti”, racconta la donna che parla di un “amore malato”. Dopo l’ennesimo litigio, la donna decide di andarsene. Prima però si rivolge ai carabinieri per raccontare la sua situazione ed evitare di essere accusata dal marito di avere abbandonato i suoi figli. Quando Anna va via, chiede ai figli di seguirla ma loro preferiscono restare con il padre. Lei si trasferisce dalla madre a 800 chilometri di distanza, conosce un altro uomo, diventa madre un’altra volta e ritrova il rapporto con gli altri due figli, Domenico e Ilaria. Francesco, però, ha smesso di parlarle.

Francesco alla madre: “Mia madre ha voluto andarsene”

Francesco accetta l’invito in studio ma di fronte alla madre, si irrigidisce. “Lo so che litigava tanto con papà. Sono fatti loro, ho sempre detto che se due non vanno d'accordo devono separarsi. Ha fatto bene ad andarsene, è il modo in cui l'ha fatto. Lei ci ha chiesto di andare con lei, in pratica ci ha chiesto di lasciare tutto, gli amici, i cugini, la nostra vita. Poteva mandare via papà. Lui avrebbe combattuto ma alla fine se ne sarebbe andato. Se una persona tiene ad un'altra lo dimostra. 800 chilometri sono 800 chilometri. Le alternative si trovano. Lei voleva andarsene. So che non voleva abbandonare noi, ma voleva allontanarsi”, le recrimina il figlio.

Francesco chiude la busta alla madre: “Non ho bisogno di una madre”

“Le voglio bene ma non quanto vorrebbe lei”, dice Francesco alla madre che però continua a chiedergli di abbracciarlo, si dichiara disposta ad accontentarsi dell’affetto che il figlio potrà darle. Ma il figlio non si lascia convincere e decide di chiudere la busta: “Non sono arrabbiato né triste, non ho più la voglia di volerla sentire, si è spenta. Al momento non ho bisogno di una madre”.