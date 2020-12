Ospite dello spazio sui social dedicato al Grande Fratello Vip, con i giornalisti di Chi, Francesco Oppini non si tira indietro dal commentare le varie vicende che hanno animato i gieffini in questi giorni. Al centro delle polemiche per i suoi atteggiamenti è finita, come è accaduto anche in passato, Dayane Mello. La modella brasiliana non è vista di buon occhio dal commentatore sportivo che, inoltre, sente di voler spezzare una lancia nei confronti di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. La stessa benevolenza, però, non la riserva a Pierpaolo Pretelli.

Oppini conferma le sue opinioni su Dayane Mello

La modella brasiliana è tornata di nuovo al centro della scena in seguito alsuo furioso litigio con Rosalinda Cannavò, che fino a qualche settimana fa era la sua anima gemella all'interno della casa più spiata d'Italia. I comportamenti irruenti e spesso irrazionali della modella sono stati criticati da molti e ai microfoni di Casa Chi, Francesco Oppini commenta gli avvenimenti di questi ultimi giorni:

Quello che penso io l’ho detto sempre in casa a lei che tra l’altro se le è presa con me etichettandomi come quello che l’ha infamata davanti a tutta Italia, con tutto il vocabolario italiano. Io ho detto semplicemente che è incoerente, mai lineare e che non era una donna elegante…ha dei modi non elegantissimi. Non so cosa l’abbia fatta scattare, ma io ho visto con Rosalinda lo stesso atteggiamento che ha avuto con me, con Pierpaolo, con Tommaso, con Maria Teresa, con Stefania. Ha un’invidia anche nei confronti della storia di Pierpaolo e Giulia adesso, le parole lanciate su Natalia in diretta ed oggi. Sembra una persona che per forza deve buttare il fango sugli altri per emergere lei. A me questa cosa qua non piace.

A proposito della bomba, lanciata proprio da Dayane Mello, su Andrea Zelletta e Natalia Paragoni che, a detta della modella, avrebbe avuto un flirt questa estate all'insaputa del suo fidanzato, l'ex gieffino pare avere le idee molto chiare: "Io ho parlato con Natalia ed era molto tranquilla. Lei e Andrea si parlano di tutto. È stato un attacco ingiustificato. Li ritengo una coppia splendida. Quando una persona si offende perché le viene dato del poco elegante, ma poi si permette di buttare fango su una coppia perché vive un momento difficile…Sono cose indelicate e non mi piacciono".

Oppini parla della storia tra Pretelli e Salemi

Non manca, infine, una considerazione in merito a quanto sta accadendo tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Che tra i due ci fosse una certa sintonia si era capito anche quando c'era ancora la Gregoraci nella casa, ma l'atteggiamento dell'ex velino non è stato apprezzato da molti. Avendolo conosciuto bene, infatti, Oppini non esita a rivelare qualche sua perplessità: