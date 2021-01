Sono tanti i fan che sostengono i concorrenti del Grande Fratello Vip, ma purtroppo risultano numerosi anche gli haters, che sui social non risparmiano critiche e insulti. Ne sa qualcosa Francesco Oppini, che a oltre un mese dalla sua scelta di ritirarsi dal gioco (quando la produzione ha scelto di allungare l'edizione), resta uno dei concorrenti più discussi e capaci di dividere il pubblico. Ci sono i fan scatenati (le "oppiners") e coloro che lo attaccano senza pietà: in un caso, Oppini ha risposto per le rime a uno di questi ultimi, minacciando misure legali.

L'hater contro Francesco Oppini: "Dovevi essere squalificato"

Tra i commenti a un suo post, un follower ha tirato in ballo le frasi su Dayane Mello che sollevarono un vero polverone: "Tu sei proprio come la Rubentus. Dovevi essere squalificato per le tue frasi sessiste, ma sei troppo raccomandato da Mamma Alba. Poi ti rendi conto che oltre non essere squalificato si parla di te solo quando si parla di Tommaso. Sei un raccomandato”. Francesco ha replicato accennando a una denuncia:

Evidentemente se non mi hanno eliminato è solo e semplicemente perché si è capito che il mio intento per quanto purtroppo mal espresso (e proprio per questo mi sono scusato), non era quello che tu vuoi far passare. In secondo luogo ti ricorderei – dato che ora esiste il penale per queste cose – che scrivere ciò che hai appena scritto tu pubblicamente è perseguibile penalmente. Riflettici. Un saluto. PS: Inutile cancellare dopo.

Quando finisce il GF Vip

Francesco ed Elisabetta Gregoraci sono gli unici concorrenti che hanno scelto di lasciare il gioco a dicembre. Nel frattempo, Mediaset ha deciso un ulteriore prolungamento dell'edizione, che non si concluderà l'8 febbraio ma durerà sino a fine mese. Una decisione criticata dal pubblico e che comprensibilmente ha suscitato molta ansia nei concorrenti. La data della finale non è ancora ufficiale ma dovrebbe corrispondere al 26 febbraio. Intanto, la prossima puntata eleggerà la prima finalista, scelta dal televoto tra Giulia Salemi, Dayane Mello, Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò.