in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy e Mediaset

Francesco Oppini non ha potuto presenziare alla puntata del Grande Fratello Vip trasmessa venerdì 19 febbraio. Tuttavia, ciò non gli ha impedito di seguire la puntata in televisione. Quando Alfonso Signorini ha comunicato il verdetto del televoto e dunque, l'eliminazione di Giulia Salemi, la reazione di Francesco Oppini non si è fatta attendere.

L'esultanza di Francesco Oppini scatena le polemiche

Francesco Oppini, una volta appreso il responso del televoto, non si è trattenuto. Ha pubblicato nelle Instagram Stories una foto in cui, pazzo di gioia davanti al televisore, esultava per l'esito mentre andava in onda il volto deluso di Giulia Salemi. Il gesto di Francesco Oppini ha scatenato le polemiche tra i fan della concorrente del Grande Fratello Vip e fidanzata di Pierpaolo Pretelli. La sua esultanza è stata vista, erroneamente, come un modo per prendersi gioco di Giulia Salemi. In realtà, le intenzioni di Francesco Oppini erano ben diverse e lo ha spiegato in un successivo post.

Francesco Oppini fa chiarezza sulla sua esultanza

Francesco Oppini è stato sommerso dalle critiche da parte di chi ha trovato di cattivo gusto che esultasse per l'eliminazione di Giulia Salemi. I fan della gieffina hanno probabilmente dimenticato la grande amicizia che lega il figlio di Alba Parietti e Stefania Orlando. Dunque, come lui stesso ha avuto modo di spiegare in un post pubblicato nelle Instagram Stories, il suo intento non era quello di gioire per l'eliminazione di Giulia, ma esultare per la possibilità data a Stefania di continuare il suo percorso nel reality: