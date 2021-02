in foto: Foto di Giulia Salemi per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Francesco Facchinetti è intervenuto nel corso dell'ultima puntata di CasaChi. Il quarantenne ha detto la sua su Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, anche alla luce delle tensioni degli ultimi giorni tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip. Facchinetti ritiene che Giulia Salemi, per quanto si stia rivelando un personaggio chiave dell'edizione del reality attualmente in onda, non sia paragonabile a Tommaso Zorzi. Poi ha svelato un retroscena:

"Giulia ha una caratura importante nel programma, ma non possiamo metterla a paragone di Tommaso. Tommaso è il programma. Lei è una protagonista ma non è il programma. […] Giulia per me è fortissima, ha una grandissima forza di volontà. La conosco da tantissimo tempo. Lei è venuta a chiedere di lavorare con me un sacco di volte e le ho sempre detto di no. Adesso avrei voglia io di lavorare con lei e lei mi ha detto di no. È il gioco delle parti".

in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

L'opinione di Facchinetti su Tommaso Zorzi

Francesco Facchinetti, poi, ha ipotizzato quale possa essere il limite di Tommaso Zorzi. Ritiene che l'influencer debba imparare a calibrarsi, in modo da poter sfruttare il suo talento anche in contesti diversi rispetto a quello del Grande Fratello Vip: "L'unico limite che ha Tommaso è capire qual è il suo limite. È qualcosa su cui lui deve lavorare. Un conto è mettersi in luce al Grande Fratello dove ne succedono di tutti i colori, poi quando devi mettere in pratica il tuo talento su un lavoro specifico devi anche contenerti e cercare di usarti nel miglior modo possibile".

"Zorzi non vincerà il GF Vip, ma ne trarrà vantaggio"

in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Francesco Facchinetti, infine, ha evidenziato che in molte edizioni del Grande Fratello, il nome del vincitore non coincide con il concorrente che poi riesce ad affermarsi nel mondo dello spettacolo. Ritiene, dunque, che Tommaso Zorzi non possa vincere il reality condotto da Alfonso Signorini, ma comunque sarà colui che ne trarrà maggiore vantaggio: