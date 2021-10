Formigli invita Meloni a Piazzapulita, lei declina: “Prima voglio vedere tutto il girato di Fanpage” Corrado Formigli ha invitato ufficialmente Giorgia Meloni a Piazzapulita giovedì prossimo per un confronto pubblico: “Ci sarà anche il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, e torneremo a parlare dell’inchiesta. Le porrò delle domande. Ascolteremo le sue risposte. Ci sarà tutto il tempo necessario”. Lei rifiuta: “Sarò lieta di accettare il tuo invito quando il direttore di Fanpage mi fornirà il girato delle 100 ore (come chiesto ufficialmente)”.

A cura di Redazione Spettacolo

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ha rotto il silenzio elettorale con un video pubblicato sulle proprie pagine social per replicare all'inchiesta di Fanpage.it, Lobby Nera, andata in onda giovedì scorso a Piazzapulita e sui profili social del giornale. A seguito della diffusione delle immagini, legate alla condotta di alcuni esponenti del suo partito nella campagna elettorale per le elezioni comunali di Milano, la procura ha aperto un'inchiesta, ipotizzando reati di finanziamento illecito ai partiti e riciclaggio. "Per quanto si possa fingere di non vederlo, era tutto studiato. Scientificamente, a tavolino. A due giorni dalle elezioni. Non da Fanpage, ma da un intero circuito, o circo, se vogliamo" ha dichiarato la Meloni, ponendo l'accento anche sull'approccio giornalistico del conduttore di Piazzapulita, Corrado Formigli:

La prossima settimana, sempre in campagna elettorale, la trasmissione Piazzapulita farà un’altra puntata su questo tema. Confido che Corrado Formigli, dall’alto della sua onestà intellettuale tipica dei giornalisti che non sono di parte, manderà in onda integralmente anche questo mio video, che dura decisamente meno di quelli di Fanpage.

L'invito di Formigli, il rifiuto della Meloni

Corrado Formigli non si è fatto attendere e ha risposto con un invito: "Giorgia Meloni è invitata giovedì a Piazzapulita. Ci sarà anche il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, e torneremo a parlare dell'inchiesta. Le porrò delle domande. Ascolteremo le sue risposte. Ci sarà tutto il tempo necessario. Si chiama informazione". Se non fosse che la leader di Fratelli d'Italia ha prontamente rifiutato e si è detta contraria al confronto pubblico prima di aver visionato le famose ‘100 ore di girato' di Fanpage.it:

Sarò lieta di accettare il tuo invito quando il direttore di Fanpage mi fornirà il girato delle 100 ore (come chiesto ufficialmente). Altrimenti forniscimelo tu: immagino che prima di mandare in onda il video di 13 minuti realizzato da altri avrai controllato il materiale. O no?

Il conduttore di Piazzapulita allora le ha ribadito l'invito, sollecitando la sua partecipazione al programma: "Giorgia Meloni, il nostro invito rimarrà valido fino alle 21.20 di giovedì 7 ottobre, a #Piazzapulita su La7tv. In modo da lasciarle la possibilità di rispondere nel merito sui contenuti dell’inchiesta di Fanpage da noi trasmessa. Cosa che mi pare finora non abbia ancora fatto".