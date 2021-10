Rai1 rete più vista, PiazzaPulita fa record di ascolti su La7 con l’inchiesta di Fanpage Con la fiction Fino all’ultimo battito, Rai1 tiene nettamente testa a Canale 5, ancora in difficoltà con Star in the star. Per PiazzaPulita di Corrado Formigli è record stagionale, il programma si migliora ancora rispetto alla scorsa settimana e batte Del Debbio. Numeri altissimi anche per la Nations League sul 20.

A cura di Andrea Parrella

Gli ascolti del giovedì sera danno ragione alla fiction di Rai1, che con con Fino all’Ultimo Battito è la rete più vista della serata, appassionando 3.882.000 spettatori pari al 19.1% di share. Ancora in difficoltà Star in The Star, che non si smuove dai livelli delle precedenti serate e raccoglie davanti al video 1.898.000 spettatori pari al 10.4% di share. Ancora problemi per Ilary Blasi e uno show che non riesce a ingranare.

Piazzapulita da record, batte Dritto e rovescio

Sorpresa della serata è il risultato di PiazzaPulita, che ha dato ampio spazio alla seconda puntata dell'inchiesta di Fanpage "Lobby nera", crescendo ancora rispetto alla scorsa settimana e attestandosi a 1.170.000 spettatori con uno share del 7.1%. Il talk di Corrado Formigli, che registra un record stagionale per il programma ma anche per la rete, visto che si tratta del risultato più alto in prima serata registrato da La7 quest'anno, tiene ancora testa alla concorrenza di Rete4. La rete Mediaset con Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio (che nel frattempo ospitava Giorgia Meloni) totalizza un ascolto medio di 912.000 spettatori con il 5.5% di share. Altro risultato di enorme rilievo è quello di 20, il canale Mediaset che ha ospitato la semifinale di Nations League di calcio Belgio-Francia, conquistando 1.5 milioni di telespettatori, pari al 6.4% di share.

Gli ascolti delle altre reti

Su Rai2 Giovanni e Droga ha interessato 632.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto 898.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Lui è Peggio di Me ha raccolto davanti al video 929.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%. Su Tv8 Sahara segna 318.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove la seconda puntata de Il Contadino Cerca Moglie ha raccolto 445.000 spettatori con il 2%.