Un momento al quanto surreale si è consumato nel corso della puntata di Pomeriggio 5, in onda lunedì 9 febbraio. Ospiti della trasmissione, come di consueto sono stati Giovanni Ciacci e Floriana Secondi che è da anni una delle opinioniste di Barbara D'Urso. Ma è proprio l'ex gieffina a diventare la protagonista di un monologo volto a manifestare il suo immenso dispiacere per non essere stata inclusa nel cast de L'Isola dei Famosi. Sebbene il reality non venga mai nominato non è difficile intuire che è proprio dello show condotto da Ilary Blasiche si sta parlando.

La furia inarrestabile di Floriana Secondi

Come ormai già è noto da qualche settimana, iniziano ad emergerei nomi di possibili partecipanti alla nuova edizione del reality di Canale 5, sebbene non ci sia stato nulla di confermato tra i prossimi naufraghi potrebbe esserci proprio l'opinionista Giovanni Ciacci. Evidentemente queste voci sono giunte anche all'orecchio di Floriana Secondi che proprio non riesce ad accettare il fatto di non essere stata contattata per prendere parte al cast dell'Isola dei Famosi 2021. L'ex gieffina si mostra talmente accecata dal dispiacere che inizia un tortuoso monologo nel quale enuncia i motivi per i quali la produzione avrebbe dovuto sceglierla e nel momento più intenso del suo discorso alza anche la maglia per fare vedere i suoi addominali e rivolgendosi all'esperto di moda: "Sono tre mesi che corro sul tappeto per stare al posto tuo Ciacci". Quest'ultimo, però, cade dalle nuvole ripetendo di continuo di non sapere assolutamente di cosa si stia parlando.

La Secondi continua: "Quel reality era troppo il mio, so tre anni che ce voglio andà e anche stavolta mi hanno lasciata a terra. Barbara pure te, avevi detto che m'avresti dato una mano, allora movite", Floriana è un fiume in piena, tanto che anche la D'Urso fa difficoltà a placare la sua ira. La conduttrice ha ribadito di non poter fare il nome del reality in questione per non rischiare di incappare in possibili spoiler, ma non c'è nulla che riesca a placare la vincitrice della seconda edizione del Grande Fratello e per stuzzicare la produzione dello show ha pubblicato un sondaggio dal quale si evince che Ciacci sia meno famoso di lei: "Io ti conosco, ti stimo, ho il tuo numero e non penso queste cose, ma io ce l'ho con chi non mi ha voluta, m'ha lasciata a casa e ha scelto te e a me non me ce vuole mettere, tu ce vai e io no". La conversazione inizia quindi a prendere una piega delirante, tanto che nessuno riesce a trattenere le risa per la veemenza della ex gieffina che, intanto, riesce a farsi placare dall'intervento della padrona di casa.