Fanpage.it ha raggiunto Mario Ermito, attore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, dopo le indiscrezioni relative al presunto flirt che l’uomo starebbe vivendo con Myriam Catania, anche lei attrice ed ex concorrente del GF Vip che risulta legata al compagno Quentin Kammermann, padre di suo figlio, del quale si professa profondamente innamorata. La notizia di un flirt tra i due è esplosa nella serata del 7 febbraio, dopo un’indiscrezione pubblicata da Giornalettismo a proposito di una simpatia speciale nata tra loro. Ma Ermito nega ogni indiscrezione.

Stai frequentando Myriam Catania?

Assolutamente no, tutto finto. Mi stanno attribuendo donne a destra e a manca. Myriam ha un compagno e prima di mettere in giro certe voci bisognerebbe ponderare bene le situazioni perché determinate affermazioni rischiano di mettere in difficoltà anche lei. Quando ho letto la notizia, mi sono fatto una risata. Abbiamo un rapporto di amicizia come ce l’ho con Matilde e con tutte le altre ex coinquiline del GF. Ultimamente vado di moda, mi attribuiscono flirt con chiunque: siamo partiti da Giacomo Urtis e adesso siamo passati a Myriam.

in foto: Myriam Catania

C’è almeno un feeling speciale tra voi?

Siamo due attori. Con lei e Guenda Goria parliamo di argomenti comuni. Myriam Catania è una grandissima artista e io, essendo un curioso, le ho chiesto consigli inerenti il nostro lavoro. Quando arriviamo a Cinecittà ci ritroviamo a chiacchierare prima della puntata, in particolare di quello che accade nel nostro settore, ma da qui a dire che c’è un flirt ce ne passa.

Se non c’è nulla di vero, da dove nasce questa indiscrezione?

Non lo so. Quando sono uscito dalla Casa ci siamo solo detti che era stato un peccato partecipare al GF in periodi diversi perché ci saremmo sicuramente divertiti insieme. Ma anche con Guenda è accaduta la stessa cosa. Non so proprio perché mi abbiano attribuito un flirt con Myriam.

Nemmeno un bacio tra amici o un abbraccio che può essere stato equivocato?

Nessun bacio. Se fosse stato vero e lei fosse stata single, non ci sarebbe stato nulla di male. Ma lei ha un compagno e fare determinate insinuazioni diventa delicato. Io ci ho riso sopra, Myriam ha un figlio.

in foto: Mario Ermito

Ti risulta sia tornata single?

Non ne abbiamo mai parlato, quindi non lo so. Con Myriam ci siamo conosciuti perché aveva bisogno di una spalla per un provino quindi, quando sono uscito, ha chiesto il mio numero alla produzione, solo che non potevo aiutarla perché dovevo partire per Brindisi. Mi ha detto che avevo una forte energia e che, fiutando lei il talento delle persone, dove lo vede porta fortuna. Solo questo.

È possibile che il fatto che abbia chiesto il tuo numero abbia innescato un sospetto a proposito di un flirt?

Ma no, l'ha chiesto anche a Massimiliano Morra. Stava davvero cercando una spalla per un provino.